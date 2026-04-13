Volkswagen geeft fouten toe. En lost ze op

Volkswagen trapt een beetje op de rem. Na jaren waarin alles digitaler, strakker en futuristischer moest, zeggen ze nu zelf: misschien zijn we iets te ver gegaan.

Topman Thomas Schäfer is daar vrij duidelijk over. Al die touchscreens, sliders en en andere nodeloos ingewikkelde functies leken een goed idee, maar in de praktijk werkte het gewoon niet lekker. Dingen die vroeger simpel waren, zoals de achterruitverwarming aanzetten bijvoorbeeld, werden ineens omslachtig. En dat begint nu door te dringen bij de bazen van VW.

Dus hoog tijd om een stapje terug te doen. En dat gaat op deze manier:

Ze geven toe dat de digitalisering te ver ging

Volkswagen erkent dat de extreme focus op digitalisering niet heeft gebracht wat ze hoopten. Het zag er modern uit, maar het gebruik werd er niet beter van.



focus op digitalisering Knoppen komen terug

Belangrijke functies zoals volume en klimaat krijgen weer fysieke knoppen. Gewoon iets wat je kunt voelen en bedienen zonder te kijken. Het beste nieuws van de dag.



Bediening moet weer logisch worden

Geen speurtocht meer door menu’s. Alles moet weer intuïtief aanvoelen, zodat je meteen snapt wat je doet.



Minder focus op ‘digitaal om het digitaal’

Niet alles hoeft via een scherm. Als een simpele oplossing beter werkt, krijgt die weer de voorkeur.



Terug naar de basis van Volkswagen

Het merk wil weer auto’s maken die duidelijk en praktisch zijn. Geen gedoe, gewoon eentje die doet wat je van een auto verwacht. Zoals de oude Golf bijvoorbeeld.

Je zou dit best wel een reality check kunnen noemen. Waar eerst alles zo futuristisch en digitaal mogelijk moest, blijkt nu dat mensen gewoon willen dat dingen wérken. Zonder nadenken, zonder zoeken en vooral zonder steeds je ogen -en je aandacht- van de weg af te halen. En ere wie ere toekomt; Volkswagen geeft hun foute inschatting wél gewoon toe en gaat er bovendien iets aan doen.

Zouden meer merken moeten doen.