Hyundai komt nu met misschien wel de meest neppe EV-truc

Ergens in de ontwikkeling van de elektrische auto is een vreemd maar toch ook bijzonder punt bereikt. We hebben inmiddels EV’s die doen alsof ze schakelen, compleet met virtuele versnellingen en toerentallen, geluid maken etc. Het lijkt wel alsof iedereen het met het punt dat EV's emotie missen eens is. Hyundai denkt daar niet eens aan, die zijn namelijk alweer bezig met het volgende neppe trucje. En of dat nou echt de leukste is...

De verbrandingsmotor is dood. Lang leve de verbrandingsmotor

Bij Hyundai zijn ze waarschijnlijk pas klaar met nieuwe trucjes bedenken als ze een complete auto met verbrandingsmotor hebben nagebouwd. Maar dan nep.

Goed, het nieuwe patent moet ervoor zorgen dat een EV harder vertraagt wanneer je terugschakelt. Niet omdat er ineens een versnellingsbak onder de auto ligt, maar omdat de software de elektromotor en regeneratieve remfunctie anders aanstuurt.

Daarbij wordt natuurlijk voortgebouwd op Hyundai's bestaande Virtual Gear Shift-systeem. Dat simuleert virtuele versnellingen, zodat een elektrische auto zich tijdens het rijden meer gedraagt alsof hij daadwerkelijk aan het schakelen is. Daarnaast kan je allerlei verschillende schakelgeluidjes instellen om het geheel nog leuker te maken. Mijn favoriet? Standje bom. Als het dan toch nep is, doe het dan echt nep.

Nogmaals: je hebt dus geen acht versnellingen. Je hebt een elektromotor, een batterij en een computer die heel overtuigend doet alsof je een versnellingsbak hebt. En een motorgeluid dat rechtstreeks uit Gran Turismo 2 komt.

Flipper naar beneden en de auto remt

Allemaal lachen natuurlijk, maar het interessante zit hem vooral in wat er gebeurt wanneer je het gas loslaat en met de flipper terugschakelt. Het systeem kan dan de neppe versnelling verlagen en tegelijkertijd de hoeveelheid regeneratief remmen verhogen. Daardoor neemt de vertraging toe naarmate je verder 'terugschakelt'. Precies het gevoel dat je dus kent van een auto met een verbrandingsmotor.

Uiteraard kan Hyundai daarbij ook de virtuele versnelling en het virtuele toerental laten zien, maar dit is niet nieuw.

Waarom zou je dit willen?

Ja waarom zou je dit nou willen? Omdat een elektromotor en een verbrandingsmotor gewoon anders aanvoelen wanneer je het gas loslaat. Hyundai probeert met deze techniek gewoon een wat meer vertrouwd rijgevoel naar een EV te brengen.

En ja, voor liefhebbers van rijden kan het best leuk zijn. Je krijgt meer gevoel van een terugschakeling en meer controle over de vertraging zonder dat er daadwerkelijk een traditionele automaat of handbak nodig is.

Of Hyundai het patent ook daadwerkelijk gaat gebruiken, weten we natuurlijk nooit. We weten allemaal hoe het gaat met patenten.

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