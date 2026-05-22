Zo goed werkt de nieuwe trajectcontrole op de A12

Sinds drie maanden is er op de A12 tussen Zoetermeer en Nootdorp een nieuwe trajectcontrole actief en die is unaniem een belachelijk groot succes, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Je zou maar regelmatig over de A12 moeten rijden. Het is er altijd kneiterdruk en je weet nooit of Extinction Rebellion nog een blokkade in de pijplijn heeft zitten. Kennelijk kon je tussen Zoetermeer en Nootdorp wel lekker doorrijden, want daar reden heel veel mensen te hard. Dat aantal moest drastisch omlaag (en er moet altijd wel ergens een gat in de begroting gedicht) en dus is hier half januari de trajectcontrole aan gegaan.

Unaniem belachelijk groot succes

Bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) werden alle verloven ingetrokken, want maar liefst 42.000 bekeuringen moesten naar overtreders worden verzonden. Dat is lekker cashen.

Op het bewuste traject reden tussen februari en april maandelijks zo'n twee miljoen auto's, vrachtauto's en motoren voorbij. Een woordvoerder van het OM laat aan Omroep West weten dat het bij zoveel weggebruikers op een stuk snelweg van levensbelang is dat die zich allemaal aan de verkeersregels houden. Die aantallen bewijzen volgens hem dan weer dat een trajectcontrole hier op zijn plaats is... En daar voegt hij dan nog aan toe dat het OM echt niet geïnteresseerd is in de pegels, het gaat om enkel en alleen maar om de veiligheid. Echt waar! Dat jullie het weten.

Cijfers per maand

Even kijken of de automobilisten zich snel aanpassen. In februari ging er 16.000 keer post vanuit Leeuwarden in de brievenbus, in maart 14.000 keer en in april zijn er nog 13 duizend bekeuringen verzonden. Hoeveel euro's er met deze boetes zijn opgehaald kan of wil het CJIB niet zeggen, maar de boetes in ons land zijn niet mals, dus het gaat om serieus geld.

Er is overigens ook een trajectcontrole geïnstalleerd de andere kant op, dus van Nootdorp naar Zoetermeer. Om de één of andere reden is die door een andere leverancier neergezet en nu nog niet actief. Maar dat wordt ie binnenkort wel naar het schijnt. Maar beter gewoon niet te hard rijden?

