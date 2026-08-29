Schokkend: dit is hoeveel EV's BMW in Europa verkoopt

Wie bij BMW nog steeds vooral denkt aan een heerlijk klinkende zes-in-lijn, een M-logo en een uitlaat waar de buren allesbehalve vrolijk van worden, moet toch eens naar de verkoopcijfers kijken. In de eerste helft van 2026 was namelijk ongeveer 28 procent van alle door BMW in Europa verkochte auto’s volledig elektrisch. En dat aandeel lijkt voorlopig niet te gaan zakken.

Bijna één op de drie BMW’s is elektrisch

Volgens cijfers van ACEA was in de eerste zes maanden van 2026 20,7 procent van alle nieuw verkochte auto’s in Europa volledig elektrisch. BMW doet het met ongeveer 28 procent dus nog een stukje beter. De opmars van de elektrische BMW krijgt daarbij nog eens een flink extra zetje van de Neue Klasse. De elektrische iX3 zou volgens BMW binnenkort de grens van 100.000 orders bereiken. Inmiddels zijn er al meer dan 50.000 exemplaren gebouwd in de nieuwe fabriek in Debrecen, Hongarije.

Ook de nieuwe i3 Sedan begint ondertussen mee te doen. Die ging namelijk eerder deze maand in München in productie en BMW spreekt daar ook van een hoge vraag, al laat de Duitse elektricien daar verder niets over los.

En voordat iemand denkt dat heel BMW tegenwoordig uit iX3's en i3's bestaat: dat is natuurlijk niet zo. Het merk heeft inmiddels een behoorlijk arsenaal aan EV's. Van de compacte iX1 tot de enorme i7, er staat voor vrijwel ieder formaat wel een BMW met een laadkabel klaar.

BMW zet de elektrische aanval gewoon door

En nu wordt het spannend, want de iX3 en i3 zijn volgens BMW pas het begin van de volgende elektrische golf. De iX5 is inmiddels aan het gamma toegevoegd en later dit jaar moet ook nog de iX4 verschijnen. In 2027 staan onder andere de i3 Touring en de gigantische iX7 op de planning. Daarmee lijkt BMW zo'n beetje elke denkbare hoek van de alsmaar groeiende SUV-markt én nog wat andere hoeken van de markt onder stroom te willen zetten.

Ook verderop in de toekomst blijft het niet rustig. Er wordt gesproken over een iX6 en vervolgens nieuwe compacte modellen als de i1 en i2. Die laatste twee kunnen heeeel belangrijk worden voor de verkoopcijfers, omdat ze elektrische BMW’s bereikbaar maken voor een grotere groep kopers.

De bestaande modellen worden trouwens ook niet vergeten. De volgende iX1 zou bijvoorbeeld een veel grotere stap richting Neue Klasse-techniek zetten, inclusief een nieuwe batterijtechnologie en mogelijk achterwielaandrijving. De iX2 lijkt juist iets langer op zijn huidige technische basis te blijven rijden. En dan hebben we nog de i5. Die krijgt een update en en zou misschien wel eens kunnen genieten van de samenwerking tussen BMW en Rimac op batterijgebied.

28 procent is waarschijnlijk nog maar het begin

Dat BMW nu al bijna één op de drie auto's elektrisch verkoopt in Europa is op zichzelf al een gigantische verandering. Zeker voor een merk dat nog altijd een flink aanbod met verbrandingsmotoren heeft. Maar BMW lijkt vooral bezig te zijn met wat er de komende jaren gebeurt. Nog meer EV-modellen, nieuwe techniek en kleinere en goedkopere elektrische auto's moeten het aandeel nog even verder laten groeien.

Het zou daarom zomaar eens kunnen dat die 28 procent over een paar jaar gewoon een schattig begin was. En dat is toch best opvallend. Want terwijl BMW nog volop auto's bouwt met zes en acht-cilinders, is ondertussen bijna een derde van de Europese autoverkoop met een stekker.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover