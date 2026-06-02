Jaren '80 vs. nu: zoveel groter zijn de velgen geworden

Auto’s zijn natuurlijk gegroeid door de jaren heen, maar er is één onderdeel in het bijzonder dat een groeispurt heeft doorgemaakt: de velg. Zelfs een Toyota Aygo X heeft tegenwoordig standaard 17 inch. Dat was vroegah de velgmaat van een Ferrari 348.

Jaren ’80 vs. nu

Hoeveel zijn de velgen nu eigenlijk gegroeid? Deze prangende vraag heeft MrWheelson onderzocht. Zij hebben per decennium de gemiddelde velgmaat berekend. Momenteel is dat maar liefst 18,33 inch. In de jaren ’80 was dit nog 14,58 inch. Als dit zo doorgaat zijn we over een paar decennia weer terug bij karrewielen.

Hieronder de gemiddelde velgmaat per decennium:

1980-1989: 14,58 inch

1990-1999: 15,13 inch

2000-2009: 16,43 inch

2010-2019: 17,42 inch

2020-2026: 18,33 inch

Grootste stijgers per merk

MrWheelson heeft ook per merk gekeken wat de grootste stijgers zijn. Rolls-Royce staat met stipt op nummer één. De gemiddelde velgmaat van een Rolls-Royce is met maar liefst 7 inch gestegen sinds de jaren ’80. Dat is vooral omdat Rolls-Royce tegenwoordig gigantische wielen monteert (gemiddeld 22 inch), maar ook omdat hun wielen in de jaren ’80 maar nauwelijks bovengemiddeld waren.

De nummer twee is – enigszins verrassend – Volvo. De Zweden monteren tegenwoordig ook veel enorme jetsers af fabriek. Volvo-velgen zijn van 14,56 inch in de jaren ’80 gegroeid naar 19,43 inch in de afgelopen jaren.

De top 10 grootste stijgers ziet er zo uit:

Rolls-Royce: 15 – 22 inch Volvo: 14,56 – 19,43 inch Aston Martin: 16,67 – 21,41 inch Mazda: 13,83 – 18,5 inch Lotus: 16,5 – 21 inch Audi : 14,5 – 18,98 inch Subaru : 13,67 – 18 inch Ferrari: 16,1 – 20,24 inch Skoda: 13,91 – 18,04 inch Lancia: 13,89 – 18 inch

Deze stijging is natuurlijk niet los te zien van de opmars van de SUV’s. Maar het is niet alsof normale hatchbacks en sedans anno 2026 nog wel op 14 inch velgen rondrijden. Mensen nemen gewoon geen genoegen meer met lullige velgen. En al zou je die willen, fabrikanten bieden die gewoon niet meer aan.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover