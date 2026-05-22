Zo heb je de BMW 6 Serie nog niet eerder gezien

Rondom Villa d’Este kun je allerlei gekke dingen tegenkomen. Een E63 6 Serie met gesloten wielkasten bijvoorbeeld, zoals we hier zien. Wat is het verhaal achter deze auto?

Je kijkt hier naar de BMW 650 Rasenberger Coupé. Dit is geen oude concept car die BMW ergens uit de catacomben heeft gehaald. Het betreft een gloednieuwe creatie. Tenminste, de aanpassingen zijn nieuw. De 6 Serie is natuurlijk gewoon een oude auto.

Jaren ‘30

Het gaat om een projectauto die in elkaar is geknutseld door een groep fervente BMW-liefhebbers. De auto is geïnspireerd op de BMW 328 Kamm Coupé uit de jaren ’30. Deze invloeden zijn vooral te zien in de afgedekte achterste wielkasten.

De verdere aanpassingen zijn vrij subtiel. Achter de grille zijn twee lampen verstopt, die niet opvallen als ze uitstaan. Over de motorkap loopt een leren riem. Die is natuurlijk geïnspireerd op het verleden, maar het ziet eruit alsof de motorkap vast zit met een sjorbandje. De auto is verder voorzien van een KW-schroefset en staat op BBS-velgen. Dat laatste is bijna zonde te noemen, want de achterste velgen zie je helemaal niet. Verder geldt natuurlijk: BBS-velgen op een BMW altijd +1!

Interieur

Het interieur is ook onder handen genomen. Hier zien we carbon Recaro-kuipstoelen met groen leer. Ook de rest van het interieur is aangekleed met groen leer en alcantara. Niet echt jaren ’30, maar wel racy. De 327 Kamm Coupé was tenslotte een raceauto.

Motorisch gezien is het een 650i, met de 4,8 liter V8. Voor zover we weten is er aan de motor niks gedaan, dus die levert als het goed is nog steeds 367 pk en 490 Nm aan koppel. Deze is gekoppeld aan een zestraps automaat. Ook niet helemaal historisch verantwoord, maar ja, een handbak was alleen in de VS te krijgen op de 650i.

Het Bangle-design is sowieso al een tikkeltje controversieel en dat is met deze aanpassingen niet minder geworden. Laat maar in de reacties weten wat je van de BMW 650 Rasenberger Coupé vindt.

Foto's: @jasperphotografiert