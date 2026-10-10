Deze Porsche 356 heeft achterin meer beenruimte dan voorin

Een Porsche 356 hoeft niet je favoriete Porsche ooit te zijn, maar je bent het vast met me eens als ik zeg dat die in ieder geval compact, licht en sportief moet zijn. Precies dat allemaal is deze 356 niet.

Een 356, maar dan langer

Het is duidelijk dat iemand een 356 zag en vond dat deze veel te kort was. Dus zoals dat gaat werd de klassieke Porsche uit 1953 in 2001 doormidden gezaagd en een flink stukje langer gemaakt. De verbouwing van de arme klassieker werd uitgevoerd door custombouwer Don ‘The Egyptian’ Boeke, in opdracht van Porsche-verzamelaar John Dixon. Die wilde de auto namelijk graag gebruiken voor de bruiloft van zijn dochter.













De bouwer combineerde het voorste gedeelte van een 356 Pre-A met delen van een andere 356. De auto kreeg een volledig nieuw middenstuk, een paar pittige achterdeuren die uiteraard in tegengestelde richting openen (als je dan toch bezig bent) en een achtercabine met meer ruimte dan je ooit in een Porsche hebt gezien.

Daar zit je dan, achter een glazen scheidingswand op een leren bankje. Er zijn voetsteunen, jaloezieën, een stoffen zonnedak en zelfs inkepingen voor je champagneglazen. Al zou ik wel even twee keer nadenken om er echt een glas in te zetten, maar goed. Een thermometer vertelt je ondertussen of het binnen én buiten warm genoeg is om dat zonnedak open te doen. Prioriteiten.

















90 pk en trommelremmen

Voorin zit verder geen over de top moderne Porsche-techniek, maar achterin ligt wel een 1,6-liter boxermotor die uit een latere 912 komt. De viercilinder heeft een revisiebeurtje gehad en heeft onder andere nieuwe zuigers, een scherpere nokkenas en dubbele carburateurs. Hoeveel vermogen hij precies levert is niet echt duidelijk, maar een standaard 912-motor zat sowieso al rond de 90 pk. Niet veel vermogen voor zo'n gigantische slee, maar met vier trommelremmen is het misschien maar beter ook.

Verder is er een handgeschakelde vierbak en is de luchtvering aangepast om de extra massa en passagiers aan te kunnen.

De nogal bijzondere Porsche staat momenteel op Bring a Trailer. Het huidige bod staat op 85.000 dollar. Dat is een hoop geld voor een 356 die nooit door Porsche als limousine werd gebouwd, maar goed. Wil jij een beetje dik doen met een 356 die niemand heeft? Dan is dit misschien wel je kans.

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