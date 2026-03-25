De Rolls Royce voor de man die alles al heeft

Wat geef je iemand die alles al heeft? Die vraag wordt steeds vaker gesteld, omdat er steeds meer extreem rijke mensen bijkomen, lijkt ons. Maar goed, de verwende rijkaard kan z'n hart ophalen bij Rolls Royce. Waar anders?

Rolls-Royce heeft weer iets nieuws bedacht en dat noemen ze de Coachbuild Collection. Het komt er eigenlijk op neer dat je niet alleen een extreem exclusieve auto krijgt, maar ook een heel traject eromheen. En dat had je nog niet!

Het begint met een coachbuilt auto. Dus geen bestaande Rolls die je een beetje aanpast, maar echt een compleet nieuw ontwerp, vanaf nul bedacht en met de hand gebouwd. In hele kleine aantallen en daarna ook gewoon nooit meer opnieuw gemaakt. Dat is heel duur en laat dus perfect aan de rest van de wereld zien hoe vreselijk rijk je bent. Dat schijn je namelijk altijd te moeten showen, lijkt het.

Maar goed, het gaat ze hier niet alleen om die auto. Klanten die worden uitgenodigd, mogen het hele proces van dichtbij meemaken. Dus meekijken bij het ontwerp, bij de ontwikkeling, testen zien gebeuren, dat soort dingen. En daar hangen ze dan ook nog allerlei trips en events aan vast op plekken waar je normaal niet zomaar komt.

Je kunt je niet zomaar aanmelden

Toegang tot de Coachbuild Collection krijg je trouwens niet zomaar. Je moet door Rolls-Royce zelf worden uitgenodigd via hun Private Office-netwerk. Dat zijn een soort exclusieve locaties over de wereld waar het merk zijn belangrijkste klanten ontvangt. Daarvoor is het wel de bedoeling dat je al in het bezit bent van meerdere Rollsen, anders wordt het natuurlijk niks. Afgekeken van Ferrari, maar dat terzijde.

Het idee komt een beetje voort uit wat ze de afgelopen jaren al deden met modellen als de Sweptail, Boat Tail en Droptail. Dat waren ook van die veel te dure en unieke projecten voor een paar klanten. Alleen trekken ze het nu breder, met een heel programma eromheen.

De eerste van die Coachbuild Collection-auto’s wordt trouwens volledig elektrisch. Dat is volgens Rolls-Royce vooral omdat hun klanten dat zelf willen en al ervaring hebben met bijvoorbeeld de Spectre.

Hoe die eerste auto er precies uit gaat zien, hoeveel er van komen en wat het allemaal gaat kosten, dat houden ze nog even voor zich. Dat komt ergens in april.

Kort samengevat; heel dure exclusiviteit werkt altijd en zal Rolls Royce ook deze keer zeker geen windeieren leggen. Slim van ze!