Zo is Tesla toch nog nuttig voor de Nederlandse automobilist

Duik in de Tesla-configurator, ook als je geen auto van Musk wilt bestellen.

307. Zo weinig nieuwe auto’s zette Tesla in januari 2026 op kenteken in Nederland. 293 Model Y’s, 7 Model 3’s, 4 Model X’ en 3 Model S’. Met het vertrek van die laatste twee topmodellen en de grote export van Model 3’s naar het buitenland van de afgelopen jaren, wordt Tesla steeds minder relevant voor de Nederlandse automobilist.

De configurator van Tesla wordt op die manier toch een plek op het internet waar weinig Nederlanders zich zullen begeven. En daar wringt de schoen. Het is namelijk onterecht dat je de Tesla-configurator overslaat. Niet om te kijken naar wat je zeker niet gaat kopen, maar om een andere reden: de Tesla-calculator.

Tesla heeft een handige rekenmachine

Wie na het kiezen van een model en uitvoering naar beneden scrollt, vindt er besparingen die je kunt laten meerekenen bij je configuratie. Het voelt in het begin aan als een soort girlmath manier van je prijs berekenen, maar er zit wat meer achter. Naast de inruilpremie kun je de brandstofkostenbesparingen laten uitrekenen.

Tesla geeft je een overzichtelijk en behapbare module om uit te rekenen wat je ongeveer gaat terugverdienen wanneer je overstapt van benzine (of diesel) naar een elektrische auto. Je geeft een aantal zaken door: hoeveel jaar je met je volgende EV wilt gaan rijden, hoeveel je huidige auto verbruikt, hoeveel kilometer per jaar je rijdt en wat de huidige kosten voor een liter benzine en een kWh zijn. Meer is het niet.

Voor de EV wordt er gerekend met een verbruik van het gekozen model. Bij de Model Y-instapper is dat bijvoorbeeld 15,3 kWh per 100 kilometer, wat vrij gemiddeld is. Je kunt de rekenmachine dus ook gebruik als je een willekeurige andere EV wilt gaan kopen.

Let wel even op: Tesla gaat uit van de benzine- en elektriciteitsprijzen van 7 mei 2024. Dat is even geleden. Gelukkig kun je de prijzen aanpassen in de calculator en zijn er genoeg bronnen waar je de laatste benzineprijs en elektriciteitsprijs kunt vinden. Wil je helemaal veilig gokken, ga dan voor het gemak uit van 2,20 euro voor een liter benzine en 0,50 euro voor een kWh stroom.

Ik weet het: er zijn online tal van andere branstofkostenbesparingsrekenmachinetjes (mooi woord voor Galgje) te vinden die veel uitgebreider zijn dan de calculator van Tesla. Het nadeel van die andere modules: je moet er heel veel informatie voor opzoeken en invoeren. Bij die van Tesla kun je al vrij globaal wat invullen om tot een vrij accurate uitkomst te komen. En dat is ook wel eens handig als je enkel overweegt om een EV te kopen als volgende auto.