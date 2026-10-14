Antonelli kan wereldkampioen worden zonder nog één meter te rijden

Gisteren zocht ik al uit hoe Max Verstappen in 2026 nog wereldkampioen kan worden. Lang verhaal kort: Verstappen is erg afhankelijk van de resultaten van Antonelli. Laten we het daarom eens omdraaien: hoe kan Antonelli zo snel mogelijk F1-kampioen worden?

De stand

Met nog zes races op de planning kunnen de coureurs maximaal 150 punten scoren (6 x 25). Iedereen die dus voor de volgende race (de GP van de Verenigde Staten van zondag 25 oktober) meer dan 150 punten achter staat op Antonelli, maakt geen kans meer. Daardoor maken naast Antonelli alleen nog Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc en Norris kans op de titel.

Positie Coureur Team Punten Punten minder dan P1 1 Antonelli Mercedes 340 - 2 Russell Mercedes 238 102 3 Hamilton Ferrari 229 111 4 Verstappen Red Bull Racing 221 119 5 Leclerc Ferrari 215 125 6 Norris McLaren 201 139 7 Piastri McLaren 138 150+ 8 Hadjar Red Bull Racing 97 150+ 9 Lawson Racing Bulls 75 150+ 10 Gasly Alpine 41 150+ 11 Lindblad Racing Bulls 38 150+ 12 Colapinto Alpine 27 150+ 13 Bearman Haas F1 Team 23 150+ 14 Hülkenberg Audi 13 150+ 15 Bortoleto Audi 10 150+ 16 Ocon Haas F1 Team 7 150+ 17 Alonso Aston Martin 7 150+ 18 Sainz Williams 7 150+ 19 Albon Williams 5 150+ 20 Tsunoda Racing Bulls 1 150+ 21 Stroll Aston Martin 0 150+ 22 Bottas Cadillac 0 150+ 23 Pérez Cadillac 0 150+

Zo wordt Antonelli kampioen in de VS

Mathematisch gezien kan de strijd om de titel al over zijn in Austin, Texas op het Circuit of the Americas. Omdat er na de Grand Prix van de Verenigde Staten nog 5 races (en dus maximaal 125 punten) overblijven, moet Antonelli zijn voorsprong vergroten naar minimaal 125 punten. Om in Austin al met de wereldbeker te zwaaien, moet het volgende gebeuren:

Antonelli t.o.v. Russell: Kimi moet 23 punten meer scoren dan zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Dit gebeurt bijvoorbeeld als Antonelli de race wint (25 pt) en Russell niet verder komt dan P10 (1 punt) of uitvalt. Russell kan in de laatste vijf races nog gelijk komen in aantal overwinningen, vandaar.

Antonelli t.o.v. de rest: Hamilton mag niet meer dan 14 punten inlopen op Antonelli, en Verstappen, Norris en Leclerc mogen niet meer dan 6 punten meer pakken dan de Italiaan.

Het realistische scenario

Hoewel het mathematisch mogelijk is, vereist het COTA-scenario wel een complete rampspoed voor de concurrentie. Kijken we naar de gemiddelde vormgrootte en puntenscore van dit seizoen, dan is de GP van Mexico die er na komt (1 november) het meest voor de hand liggende moment.

Scoort Antonelli in Austin en Mexico-Stad volgens zijn normale gemiddelde, dan is zijn voorsprong na Mexico onoverbrugbaar voor de rest van het veld. Zijn voorsprong is namelijk nu al meer dan 100 punten en na de GP van Mexico kan een coureur nog maar maximaal 100 punten scoren. Zelfs als hij in de VS en Mexico helemaal nul punten zou pakken, blijft hij dankzij zijn riante marge op basis van normale resultaten in Brazilië (São Paulo) buiten bereik van de concurrentie. Ik verwacht dus dat de champagne in Mexico-Stad of São Paulo ontkurkt mag worden, afhankelijk van de resultaten van Antonelli en zijn concurrenten.

Het Iranoorlog-scenario

Net als bij Verstappen moeten we ook bij Antonelli kijken wat er gebeurt als de races in het Midden-Oosten (Qatar en Abu Dhabi) niet door kunnen gaan vanwege de oorlog daar. Als de FIA besluit om deze twee races definitief van de kalender te schrappen en er geen vervangende locaties worden gevonden, veranderde het kampioenschap op slag.

In plaats van 6 races blijven er slechts 4 Grands Prix over (USA, Mexico, Brazilië en Las Vegas). In die 4 overgebleven races zijn er nog maximaal 100 punten te verdelen. Aangezien Antonelli nu al een voorsprong van 102 punten heeft op Russell, zou een schrapping van de Midden-Oosten-finale betekenen dat niemand hem mathematisch meer in kan halen.

Als de GP van Abu Dhabi wel doorgaat (bijvoorbeeld in Imola) dan zouden er nog vijf races te gaan zijn en 125 punten te halen zijn. Antonelli moet dan zorgen dat hij na de GP van de VS 100 punten voorstaat op Russell. Zijn teamgenoot mag dan dus één punt meer scoren dan hem. Hamilton mag er 10 meer scoren en Verstappen zelfs 19. Charles Leclerc en Lando Norris zouden dan al niet meer meedoen om de eindoverwinning in de F1 in 2026.

Hopelijk komt het niet zo ver dat Antonelli op een woensdagmiddag te horen krijgt dat hij kampioen is omdat er niet of één keer geracet wordt in het Midden-Oosten. Hij zal er zelf niet om malen, vermoed ik overigens.

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