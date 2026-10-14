Antonelli kan wereldkampioen worden zonder nog één meter te rijden
Gisteren zocht ik al uit hoe Max Verstappen in 2026 nog wereldkampioen kan worden. Lang verhaal kort: Verstappen is erg afhankelijk van de resultaten van Antonelli. Laten we het daarom eens omdraaien: hoe kan Antonelli zo snel mogelijk F1-kampioen worden?
De stand
Met nog zes races op de planning kunnen de coureurs maximaal 150 punten scoren (6 x 25). Iedereen die dus voor de volgende race (de GP van de Verenigde Staten van zondag 25 oktober) meer dan 150 punten achter staat op Antonelli, maakt geen kans meer. Daardoor maken naast Antonelli alleen nog Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc en Norris kans op de titel.
Positie
Coureur
Team
Punten
Punten minder dan P1
1
Antonelli
Mercedes
340
-
2
Russell
Mercedes
238
102
3
Hamilton
Ferrari
229
111
4
Verstappen
Red Bull Racing
221
119
5
Leclerc
Ferrari
215
125
6
Norris
McLaren
201
139
7
Piastri
McLaren
138
150+
8
Hadjar
Red Bull Racing
97
150+
9
Lawson
Racing Bulls
75
150+
10
Gasly
Alpine
41
150+
11
Lindblad
Racing Bulls
38
150+
12
Colapinto
Alpine
27
150+
13
Bearman
Haas F1 Team
23
150+
14
Hülkenberg
Audi
13
150+
15
Bortoleto
Audi
10
150+
16
Ocon
Haas F1 Team
7
150+
17
Alonso
Aston Martin
7
150+
18
Sainz
Williams
7
150+
19
Albon
Williams
5
150+
20
Tsunoda
Racing Bulls
1
150+
21
Stroll
Aston Martin
0
150+
22
Bottas
Cadillac
0
150+
23
Pérez
Cadillac
0
150+
Zo wordt Antonelli kampioen in de VS
Mathematisch gezien kan de strijd om de titel al over zijn in Austin, Texas op het Circuit of the Americas. Omdat er na de Grand Prix van de Verenigde Staten nog 5 races (en dus maximaal 125 punten) overblijven, moet Antonelli zijn voorsprong vergroten naar minimaal 125 punten. Om in Austin al met de wereldbeker te zwaaien, moet het volgende gebeuren:
- Antonelli t.o.v. Russell: Kimi moet 23 punten meer scoren dan zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Dit gebeurt bijvoorbeeld als Antonelli de race wint (25 pt) en Russell niet verder komt dan P10 (1 punt) of uitvalt. Russell kan in de laatste vijf races nog gelijk komen in aantal overwinningen, vandaar.
- Antonelli t.o.v. de rest: Hamilton mag niet meer dan 14 punten inlopen op Antonelli, en Verstappen, Norris en Leclerc mogen niet meer dan 6 punten meer pakken dan de Italiaan.
Het realistische scenario
Hoewel het mathematisch mogelijk is, vereist het COTA-scenario wel een complete rampspoed voor de concurrentie. Kijken we naar de gemiddelde vormgrootte en puntenscore van dit seizoen, dan is de GP van Mexico die er na komt (1 november) het meest voor de hand liggende moment.
Scoort Antonelli in Austin en Mexico-Stad volgens zijn normale gemiddelde, dan is zijn voorsprong na Mexico onoverbrugbaar voor de rest van het veld. Zijn voorsprong is namelijk nu al meer dan 100 punten en na de GP van Mexico kan een coureur nog maar maximaal 100 punten scoren. Zelfs als hij in de VS en Mexico helemaal nul punten zou pakken, blijft hij dankzij zijn riante marge op basis van normale resultaten in Brazilië (São Paulo) buiten bereik van de concurrentie. Ik verwacht dus dat de champagne in Mexico-Stad of São Paulo ontkurkt mag worden, afhankelijk van de resultaten van Antonelli en zijn concurrenten.
Het Iranoorlog-scenario
Net als bij Verstappen moeten we ook bij Antonelli kijken wat er gebeurt als de races in het Midden-Oosten (Qatar en Abu Dhabi) niet door kunnen gaan vanwege de oorlog daar. Als de FIA besluit om deze twee races definitief van de kalender te schrappen en er geen vervangende locaties worden gevonden, veranderde het kampioenschap op slag.
In plaats van 6 races blijven er slechts 4 Grands Prix over (USA, Mexico, Brazilië en Las Vegas). In die 4 overgebleven races zijn er nog maximaal 100 punten te verdelen. Aangezien Antonelli nu al een voorsprong van 102 punten heeft op Russell, zou een schrapping van de Midden-Oosten-finale betekenen dat niemand hem mathematisch meer in kan halen.
Als de GP van Abu Dhabi wel doorgaat (bijvoorbeeld in Imola) dan zouden er nog vijf races te gaan zijn en 125 punten te halen zijn. Antonelli moet dan zorgen dat hij na de GP van de VS 100 punten voorstaat op Russell. Zijn teamgenoot mag dan dus één punt meer scoren dan hem. Hamilton mag er 10 meer scoren en Verstappen zelfs 19. Charles Leclerc en Lando Norris zouden dan al niet meer meedoen om de eindoverwinning in de F1 in 2026.
Hopelijk komt het niet zo ver dat Antonelli op een woensdagmiddag te horen krijgt dat hij kampioen is omdat er niet of één keer geracet wordt in het Midden-Oosten. Hij zal er zelf niet om malen, vermoed ik overigens.
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