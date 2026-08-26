Zo kan een private leaseauto je opeens een hoop geld kosten

Private lease klinkt natuurlijk heerlijk overzichtelijk. Je betaalt iedere maand een vast bedrag, krijgt een relatief nieuwe auto en hoeft je ondertussen niet druk te maken over afschrijving en dat soort vervelende dingen. Klinkt bijna alsof iemand anders het irritante deel van autobezitten voor je doet. Toch kan die 'goedkope' deal een stuk duurder uitpakken dan je in eerste instantie denkt.

De kleine lettertjes zijn belangrijker dan je denkt

Een ongeluk zit natuurlijk ook bij een leaseauto nog altijd in een klein hoekje. En hoewel een private leaseauto meestal wel allrisk verzekerd is, betekent dat dus niet dat je na ieder incident vrolijk verder kunt rijden zonder ooit een rekening te zien.

Zo geldt er meestal een eigen risico bij schade van €500. Rijd jij twee keer in een jaar schade kan die verhoogd worden naar €1.000. Ook kunnen er voorwaarden zijn over welke schade wel en niet wordt vergoed. En deze is natuurlijk logisch, maar zit jij met alcohol op achter het stuur, reken dan maar niet op hulp van de verzekering.

Bij het inleveren van de auto wordt bovendien gekeken naar wat nog als normale gebruiksschade wordt gezien. Een klein krasje is één ding, maar een flinke deuk of een kras van een bepaald formaat kan gewoon voor eigen rekening komen. En staat je auto standaard onder een boom, waardoor de vogelpoep lekker in de lak kan trekken? Ook daar wordt de leasemaatschappij waarschijnlijk niet vrolijk van. Kortom: het blijft even afwachten of je na afloop vrolijk de sleutel kunt inleveren, of dat er nog een pittige eindafrekening op je ligt te wachten.

Maar ook vrij simpele zaken zoals een lekke band vallen niet altijd onder het onderhoud of de verzekering. Je zou denken: ooh, auto kapot, leasemaatschappij bellen, klaar. Maar wat precies wordt vergoed, hangt echt af van de afspraken in het contract. Bij sommige aanbieders kan schade aan een band, bijvoorbeeld door een spijker, voor rekening van de berijder komen. Ook het resterende profiel van de band kan daarbij een rol spelen. Even de pechdienst bellen is dus niet meteen hetzelfde als “alles geregeld”.

En er is nog iets waar je misschien minder snel aan denkt: schade hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een ongeluk. Ook technische schade door slecht gebruik, overmatige slijtage of het niet op tijd uitvoeren van onderhoud kan volgens de voorwaarden voor rekening van de rijder komen. Het gaat dus niet alleen om dat paaltje die je net even niet zag. Loopt de motor in de soep omdat jij nooit de olie hebt laten vervangen ben je natuurlijk nog verder van huis.

Ook je afgesproken kilometrage verdient even jouw aandacht. Rijd je namelijk structureel veel meer dan je hebt afgesproken, dan kan dat een flinke extra rekening opleveren. En dan hebben we het nog niet eens over situaties waarin je noodgedwongen eerder van je leasecontract af wilt. Bij bijvoorbeeld een scheiding, ontslag of verhuizing kan een flinke afkoopsom volgen.

Een klein rekensommetje

Laten we een simpel voorbeeld pakken. Stel dat je een auto leaset voor €599 per maand en het contract loopt vijf jaar. Dan betaal je alleen aan leasetermijnen al:

€599 × 60 maanden = €35.940

Daarmee wordt dat vrij aantrekkelijke perspectief van €599 per maand toch iets anders en zie je ineens dat je over die jaren al bijna €36.000 aan leasetermijnen hebt betaald. Stel vervolgens dat je in die vijf jaar twee keer een schadegevalletje hebt waarbij je €750 eigen risico betaalt.

Dan ziet de rekensom er zo uit:

€35.940 + €750 = €36.690

Bijna €37.000 dus.

En dan hebben we de extra kilometers nog niet meegerekend. Stel dat je een contract hebt afgesloten voor 5.000 kilometer per jaar, maar in werkelijkheid ongeveer 12.000 kilometer rijdt. Dan kom je jaarlijks 7.000 kilometer boven je bundel uit. Over vijf jaar zijn dat 35.000 extra kilometers.

Bij een meerprijs van bijvoorbeeld €0,10 per kilometer kost dat nog eens:

35.000 × €0,10 = €3.500

De complete rekensom wordt dan:

€35.940 + €750 + €3.500 = €40.190

En ja, voordat je het weet zit je boven de €40.000.

Natuurlijk is dit gewoon een simpel voorbeeld. De kilometerbundel, prijs per extra kilometer, het eigen risico en de overige voorwaarden verschillen uiteraard per leasecontract en aanbieder. Maar het laat wel zien hoe snel een paar losse bedragen kunnen optellen.

Eerst lezen, daarna pas enthousiast worden

Private lease hoeft dus echt helemaal geen slechte deal te zijn. Het gemak is juist een van de grootste voordelen. Je weet van tevoren ongeveer waar je aan toe bent en hoeft niet zelf alle kosten en risico's van autobezit te regelen.

Maar daar hoort wel één hele belangrijke voorwaarde bij: lees wat je daadwerkelijk koopt.

Kijk dus niet blind alleen naar het maandbedrag, maar ook naar de afspraken over schade, eigen risico, banden, onderhoud, kilometers en verzekering. Wat gebeurt er na een ongeluk? Wat valt onder normale gebruiksschade? Wanneer betaal je zelf? Hoe wordt technische schade behandeld? En hoeveel kost een extra kilometer?

Kijk daarnaast ook eerlijk naar je eigen rijgedrag. Als je nu al weet dat je jaarlijks ongeveer 12.000 kilometer rijdt, is een contract van 5.000 kilometer per jaar misschien vooral een manier om de advertentieprijs lekker laag te houden. Dan kun je beter vooraf iets meer betalen dan achteraf duizenden euro's aan extra kilometers afrekenen.

Want de auto staat misschien wel voor €599 per maand in de advertentie. De echte prijs staat in het contract.

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