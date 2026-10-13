Zo kan Max Verstappen nog F1-wereldkampioen worden in 2026

Met nog maar zes traditionele Grands Prix te gaan op de kalender lijkt de titelstrijd beslecht in het voordeel van Kimi Antonelli en zijn Mercedes. Maar wie de rekenmachine erbij pakt, ziet dat de deur voor Max Verstappen nog niet helemaal dicht is. Zo kan Verstappen nog kampioen worden dit jaar.

Hij en Red Bull hadden er begin dit seizoen niet van kunnen dromen, maar Verstappen is nog niet kansloos. Gezien zijn sterke vorm en het dipje van Mercedes is het idee nog niet eens zo onrealistisch. Laten we eens kijken hoe Verstappen wereldkampioen kan worden in 2026.

De stand

Om te kunnen rekenen, hebben we cijfers nodig. Omdat er in het restant van het seizoen geen Sprint-weekenden meer op de planning staan, zijn er maximaal 150 punten

Positie Coureur Team Punten Punten minder dan P1 1 Antonelli Mercedes 340 - 2 Russell Mercedes 238 102 3 Hamilton Ferrari 229 111 4 Verstappen Red Bull Racing 221 119 5 Leclerc Ferrari 215 125 6 Norris McLaren 201 139 7 Piastri McLaren 138 150+ 8 Hadjar Red Bull Racing 97 150+ 9 Lawson Racing Bulls 75 150+ 10 Gasly Alpine 41 150+ 11 Lindblad Racing Bulls 38 150+ 12 Colapinto Alpine 27 150+ 13 Bearman Haas F1 Team 23 150+ 14 Hülkenberg Audi 13 150+ 15 Bortoleto Audi 10 150+ 16 Ocon Haas F1 Team 7 150+ 17 Alonso Aston Martin 7 150+ 18 Sainz Williams 7 150+ 19 Albon Williams 5 150+ 20 Tsunoda Racing Bulls 1 150+ 21 Stroll Aston Martin 0 150+ 22 Bottas Cadillac 0 150+ 23 Pérez Cadillac 0 150+

1. Verstappen wint alles

Het simpelste scenario om uit te denken, is die van 150 punten voor Verstappen. Hoeveel punten mogen Antonelli en Russell dan nog halen? Antonelli mag in de komende zes races niet meer dan 30 punten verzamelen. Dat betekent dat de Italiaan gemiddeld niet hoger mag eindigen dan P6 of een paar DNF's moet incasseren. Naar Russell hoeft Verstappen dan niet te kijken. Zelfs als de Brit in alle zes de races als tweede achter Verstappen over de streep komt, blijft hij steken op 346 punten en 25 punten te weinig voor het kampioenschap.

2. Oorlog & Imola

De spanningen door de Iranoorlog brengen de geplande seizoensfinale in het Midden-Oosten (de GP's van Qatar en Abu Dhabi) serieus in gevaar. Mochten die races wegvallen, dan kan Verstappen geen kampioen worden in 2026. Verstappen kan dan hooguit op 321 punten komen. Omdat Antonelli nu al 340 punten heeft, is de Italiaan in dat geval direct op de bank wereldkampioen.

De FIA heeft alvast een plan B voor als races in het Midden-Oosten echt niet kan. De GP van Abu Dhabi zou dan plaatsvinden in Imola. Als die race doorgaat, kan Verstappen maximaal op 346 punten komen. Dat zijn er maar 6 meer dan Antonelli nu heeft. De jonge Italiaan zou dus gemiddeld niet meer dan 1 punten mogen halen om Verstappen zijn vijfde kampioenschap te laten binnen hengelen.

3. FIA-softwaregate

Tot slot kunnen de stewards nog wat doen om het kampioenschap interessant te maken. Tijdens de sprintkwalificatie voor de GP van Singapore werd duidelijk dat de wedstrijdleiding via de ECU-configuratie bepaalde auto's harder en zachter kan laten lopen. Waanzin natuurlijk dat dit kan, maar als de F1 nog wat spanning wil om de titel is dit dé manier.

Toch vrees ik voor de Verstappen-fans dat de blik op 2027 moet. Kimi Antonelli weet zelfs in races waarin hij niet meedoet om de overwinning goede puntenfinishes te scoren. Tel daarbij op dat zijn teamgenoot dramatisch uit vorm is en Antonelli een straatlengte voorsprong heeft. Maak je maar vast klaar: we krijgen voor het eerste sinds 1953 weer een Italiaanse wereldkampioen Formule 1.

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