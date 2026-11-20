Hoe wordt Genesis relevant in Europa? Het merk probeert het nu met luxe en sportieve EV’s, maar er kan ook een blubberdikke station bij komen met hybride aandrijflijn: deze Genesis GV90 Wingback.

De mogelijke productie van de Genesis G90 Wingback is nog altijd niet van de baan. Tijdens de LA Auto Show liet productplanner Ash Corson weten dat niche-modellen, zoals de dikke GV90 Wingback, wel degelijk kans maken op een productieversie. Er is echter één voorwaarde: er moeten klanten zijn.

Het kan wél

In gesprek met The Drive legt Corson uit hoe de vork in de steel zit. Volgens de Genesis-topman heeft het merk al in het verleden laten zien dat het durft te investeren in liefhebbersauto’s met lagere verkoopaantallen. Hij noemt de G70 Shooting Brake als voorbeeld.







Daarvoor moet wel eerst genoeg verdiend worden met de brood-en-boter-modellen. Daarbij moeten de hybride modellen gaan helpen. Als die hybrides goed aanslaan en de verkoopcijfers verder stijgen, ontstaat er volgens Corson vanzelf financiële ruimte voor smaakmakers uit de Magma-lijn en de GV90 Wingback.