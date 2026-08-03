Zo krankzinnig duur is een Peugeot 205 GTI inmiddels

Wil je er eentje, dan zul je diep in de buidel moeten tasten.

Er was een tijd dat een Peugeot 205 GTI gewoon een snelle, betaalbare tweedehands auto was. Ze werden verlaagd, opgevoerd, voorzien van een dikke stereo en vervolgens meestal volledig afgeragd. Bijna niemand dacht eraan om zo’n ding netjes weg te zetten voor later. Ook ondergetekende niet, die in een ver verleden een zwarte 1.9 GTI tot bloedens toe heeft afgetrapt. Er kwam op een gegeven moment meer witte rook uit dat ding dan uit de gemiddelde stoomboot en de voorruit begon spontaan te scheuren, maar leuk was het wel.

Maar tja, hadden we er maar wél aan gedacht, want dat 'later' is inmiddels aangebroken en voor een goeie Peugeot 205 GTI betaal je krankzinnig veel geld.

En nou weten we dat dit subjectief is, maar toch. Op Marktplaats staat nu een Peugeot 205 GTI 1.6 uit 1986 te koop voor €22.950. Bijna 23 mille dus, voor een kleine Peugeot die ooit juist leuk was omdat hij relatief weinig kostte.

Toch komt die prijs niet helemaal uit de lucht vallen. De 205 GTI geldt nog altijd als een van de beste hot hatches uit zijn tijd. De vroege 1.6 had met 115 pk geen enorme hoeveelheid vermogen, maar woog ook nog geen 900 kilo. Daardoor voelde hij sneller dan de cijfers deden vermoeden. Daarbij kreeg je messcherp stuurgedrag, een levendige achterkant en vrijwel niets dat tussen de bestuurder en de auto in stond.

Vooral dat laatste maakt hem nu zo aantrekkelijk. Geen rijmodi, ook geen schermen en geen door de EU verplichte systemen die je om ieder wissewasje waarschuwen met een paar irritante piepjes en ingrijpen als je wat te enthousiast door een bocht gaat. Nee joh, gewoon een licht autootje, een handbak en genoeg vermogen om jezelf te vermaken zonder meteen een paar maanden op water en brood te moeten als je word betrapt.

Het probleem is alleen dat veel exemplaren de gloriejaren niet hebben overleefd. Zoals die van mij dus... Originele, nette 205 GTI’s worden daardoor steeds schaarser en de prijzen lopen al jaren op.

Bijna 23.000 euro blijft serieus geld voor een Peugeot 205. Maar wie twintig jaar geleden een goed exemplaar voor een paar duizend euro kocht en hem heel hield, heeft het achteraf een stuk beter bekeken dan de meeste mensen met een beleggingsrekening.

Koop maar, minder waard worden zal hij waarschijnlijk niet!