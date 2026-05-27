Zo kun je (bijna) gratis gewaarschuwd worden voor flitsers

Wij zijn en blijven Hollanders, dut dat betekent dat wij on een mooie aanbieding niet door de neus laten boren. En sterker, we delen zo'n koopje ook graag met jou...

Want je weet, autorijden is al duur genoeg. Niet alles brandstof en parkeren, maar ook boetes en abonnementen. En die laatste twee dure zaken gaan we in dit artikel eens even flink goedkoper voor je maken.

Want neem die abonnementen, je betaalt voor een Navigatie abonnementje, stoelverwarming abonnementje, connectiviteitsdiensten, premium apps… en zelfs voor een flitswaarschuwer kun je tegenwoordig rustig tientallen euro’s per maand kwijt zijn als je alles wil.

Neem Flitsmeister. Ooit gewoon een handige app, inmiddels compleet met eigen hardware. Zo’n DASH-kastje kost rond de 150 euro en voor uitgebreide functies betaal je ook nog maandelijks bij. Het is zo duur dat je bijna liever gewoon geflitst wordt.

En precies op dat moment komt Lidl weer eens om de hoek kijken. De winkel die stiekem gewoon de beste is. Niet alleen in groenten en fruit (EN BROOD), maar in alles. Zelfs in elektronische gadgets.

Want tussen de tuinslangen, airfryers en accuboormachines ligt binnenkort de OOONO CO-DRIVER NO1. Een kleinkastje van 24,99 euro dat in de basis gewoon hetzelfde doet as die dure DASH van Flitsmeister. Via Bluetooth koppelen aan je telefoon en vervolgens piept hij bij flitsers, files en andere ellende onderweg. En dat doet hij ook zonder duur abonnement. Eet dat, FM!

En nee, we krijgen helemaal niks betaald door de Lidl als we een beetje positief zijn, maar we zijn gewoon best wel fan van deze grootgrutter. Zeker bij zoiets als dit. Want de meeste mensen wíllen helemaal geen compleet verkeerscommandocentrum in hun auto. Die willen gewoon een seintje als er verderop geflitst wordt. Beetje betrouwbaar als het kan en niet te duur.

Nou, dan weet je dus waar je moet zijn!

