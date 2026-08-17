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Viaplay, bedankt!

Zo kun je dit weekend GRATIS de GP van Nederland kijken

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Redacteur Autoblog
F1/Noord-Brabant en de rest van de wereld Correspondent
Zo kun je dit weekend GRATIS de GP van Nederland kijken

Nog een keertje gaan we moderne F1-auto’s door het Scheivlak zien scheuren en wel dit weekend. Voor wie geen kaartje heeft weten te bemachtigen rest het bekijken van de race op televisie. Daarvoor heb je geen duur abonnement of illegale manier nodig.

Streamingsdienst Viaplay zendt namelijk nog een keertje de Grand Prix van Nederland helemaal gratis uit. Alle sessies van het sprintweekend aan de kust kun je live kijken via de televisiezender Viaplay TV. Deze zender in het standaardpakket van aanbieders als Ziggo, KPN, Odido en Delta. Voor de liefhebbers: ook alle actie van de Porsche Mobil 1 Supercup en vrouwelijke F1 Academy zijn voor noppes te zien. 

Waar kan ik de GP van Nederland gratis kijken? 

Je moet voor de gratis racebeelden dus bij de zender Viaplay TV zijn. Bekijk hieronder op welk kanaal je de F1 in Zandvoort kun kijken bij jouw provider. 

  • Ziggo: Kanaal 13 (en extra kanaal 431)
  • KPN: Kanaal 51
  • Odido: Kanaal 13
  • Delta: Kanaal 22 
  • Caiway: Kanaal 19
  • Youfone: Kanaal 12
  • Canal Digitaal / CANAL+: Kanaal 12
  • Online.nl: Kanaal 12
  • Budget Thuis (Budget Alles-in-1): Kanaal 19

Tijdschema GP-weekend Zandvoort 

Wanneer moet je dan voor de televisie zitten? Bekijk hieronder per dag de agenda! 

Vrijdag 21 augustus

Tijd

Raceklasse

Sessie

12:30 - 13:30

Formule 1

Eerste vrije training

14:00 - 14:40

F1 Academy

Vrije training

16:30 - 17:14

Formule 1

Sprintkwalificatie

18:00 - 18:45

Porsche Mobil 1 Supercup

Vrije training

Zaterdag 22 augustus

Tijd

Raceklasse

Sessie

09:20 - 09:50

F1 Academy

Kwalificatie

10:15 - 10:45

Porsche Mobil 1 Supercup

Kwalificatie

12:00 - 12:30

Formule 1

Sprintrace

14:35 - 15:10

F1 Academy

Reverse Grid-race

16:00 - 17:00

Formule 1

Kwalificatie

18:00 - 18:35

Porsche Mobil 1 Supercup

Race 1

Zondag 23 augustus

Tijd

Raceklasse

Sessie

10:30 - 11:05

F1 Academy

Hoofdrace

11:45 - 12:20

Porsche Mobil 1 Supercup

Race 2

12:45

Formule 1

Start voorbeschouwing

15:00

Formule 1

Start Grand Prix

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