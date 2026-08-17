Zo kun je dit weekend GRATIS de GP van Nederland kijken

Nog een keertje gaan we moderne F1-auto’s door het Scheivlak zien scheuren en wel dit weekend. Voor wie geen kaartje heeft weten te bemachtigen rest het bekijken van de race op televisie. Daarvoor heb je geen duur abonnement of illegale manier nodig.

Streamingsdienst Viaplay zendt namelijk nog een keertje de Grand Prix van Nederland helemaal gratis uit. Alle sessies van het sprintweekend aan de kust kun je live kijken via de televisiezender Viaplay TV. Deze zender in het standaardpakket van aanbieders als Ziggo, KPN, Odido en Delta. Voor de liefhebbers: ook alle actie van de Porsche Mobil 1 Supercup en vrouwelijke F1 Academy zijn voor noppes te zien.

Waar kan ik de GP van Nederland gratis kijken?

Je moet voor de gratis racebeelden dus bij de zender Viaplay TV zijn. Bekijk hieronder op welk kanaal je de F1 in Zandvoort kun kijken bij jouw provider.

Ziggo: Kanaal 13 (en extra kanaal 431)

KPN: Kanaal 51

Odido: Kanaal 13

Delta: Kanaal 22

Caiway: Kanaal 19

Youfone: Kanaal 12

Canal Digitaal / CANAL+: Kanaal 12

Online.nl: Kanaal 12

Budget Thuis (Budget Alles-in-1): Kanaal 19

Tijdschema GP-weekend Zandvoort

Wanneer moet je dan voor de televisie zitten? Bekijk hieronder per dag de agenda!

Vrijdag 21 augustus

Tijd Raceklasse Sessie 12:30 - 13:30 Formule 1 Eerste vrije training 14:00 - 14:40 F1 Academy Vrije training 16:30 - 17:14 Formule 1 Sprintkwalificatie 18:00 - 18:45 Porsche Mobil 1 Supercup Vrije training

Zaterdag 22 augustus

Tijd Raceklasse Sessie 09:20 - 09:50 F1 Academy Kwalificatie 10:15 - 10:45 Porsche Mobil 1 Supercup Kwalificatie 12:00 - 12:30 Formule 1 Sprintrace 14:35 - 15:10 F1 Academy Reverse Grid-race 16:00 - 17:00 Formule 1 Kwalificatie 18:00 - 18:35 Porsche Mobil 1 Supercup Race 1

Zondag 23 augustus

Tijd Raceklasse Sessie 10:30 - 11:05 F1 Academy Hoofdrace 11:45 - 12:20 Porsche Mobil 1 Supercup Race 2 12:45 Formule 1 Start voorbeschouwing 15:00 Formule 1 Start Grand Prix

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover

