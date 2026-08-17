Zo kun je dit weekend GRATIS de GP van Nederland kijken
Nog een keertje gaan we moderne F1-auto’s door het Scheivlak zien scheuren en wel dit weekend. Voor wie geen kaartje heeft weten te bemachtigen rest het bekijken van de race op televisie. Daarvoor heb je geen duur abonnement of illegale manier nodig.
Streamingsdienst Viaplay zendt namelijk nog een keertje de Grand Prix van Nederland helemaal gratis uit. Alle sessies van het sprintweekend aan de kust kun je live kijken via de televisiezender Viaplay TV. Deze zender in het standaardpakket van aanbieders als Ziggo, KPN, Odido en Delta. Voor de liefhebbers: ook alle actie van de Porsche Mobil 1 Supercup en vrouwelijke F1 Academy zijn voor noppes te zien.
Waar kan ik de GP van Nederland gratis kijken?
Je moet voor de gratis racebeelden dus bij de zender Viaplay TV zijn. Bekijk hieronder op welk kanaal je de F1 in Zandvoort kun kijken bij jouw provider.
- Ziggo: Kanaal 13 (en extra kanaal 431)
- KPN: Kanaal 51
- Odido: Kanaal 13
- Delta: Kanaal 22
- Caiway: Kanaal 19
- Youfone: Kanaal 12
- Canal Digitaal / CANAL+: Kanaal 12
- Online.nl: Kanaal 12
- Budget Thuis (Budget Alles-in-1): Kanaal 19
Tijdschema GP-weekend Zandvoort
Wanneer moet je dan voor de televisie zitten? Bekijk hieronder per dag de agenda!
Vrijdag 21 augustus
Tijd
Raceklasse
Sessie
12:30 - 13:30
Formule 1
Eerste vrije training
14:00 - 14:40
F1 Academy
Vrije training
16:30 - 17:14
Formule 1
Sprintkwalificatie
18:00 - 18:45
Porsche Mobil 1 Supercup
Vrije training
Zaterdag 22 augustus
Tijd
Raceklasse
Sessie
09:20 - 09:50
F1 Academy
Kwalificatie
10:15 - 10:45
Porsche Mobil 1 Supercup
Kwalificatie
12:00 - 12:30
Formule 1
Sprintrace
14:35 - 15:10
F1 Academy
Reverse Grid-race
16:00 - 17:00
Formule 1
Kwalificatie
18:00 - 18:35
Porsche Mobil 1 Supercup
Race 1
Zondag 23 augustus
Tijd
Raceklasse
Sessie
10:30 - 11:05
F1 Academy
Hoofdrace
11:45 - 12:20
Porsche Mobil 1 Supercup
Race 2
12:45
Formule 1
Start voorbeschouwing
15:00
Formule 1
Start Grand Prix
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