Dit slimme trucje bespaart je 100 euro op GTA 6

De voorverkoop voor het meest veelbelovende spel van dit decennium, Grand Theft Auto VI, is officieel geopend. Terwijl miljoenen gamers hun portemonnee trekken voor de Standard (€79,99) of Ultimate Edition (€99,99), is er onder Xbox- en Microsoft-gebruikers een slim trucje om gratis aan GTA 6 te komen.

De sleutel tot dit succes? Microsoft Rewards. Dit is het loyaliteitsprogramma van de techgigant. In het systeem verdien je punten door simpelweg zoekopdrachten uit te voeren via Bing, dagelijkse quizzen in te vullen of specifieke taken te voltooien in de Edge. Hiermee wil Microsoft het marktaandeel van haar zoekmachine Bing en browser Edge vergroten. Deze punten kunnen vervolgens in de Microsoft Store worden omgeruild voor digitale cadeaubonnen. Nu de digitale pre-orders voor GTA 6 live staan, hebben oplettende spaarders hun punten omgezet in Xbox-tegoed.

Het addertje onder het gras

Op platforms zoals Reddit regent het inmiddels bewijsmateriaal van gamers die trots screenshots delen van hun gratis pre-order. Er zit echter een flinke 'maar' aan de methode. Om genoeg digitale giftcards te verzamelen voor een game van dit prijskaliber, heb je grofweg 100.000 Microsoft Rewards-punten nodig.

Wie vandaag pas begint met het aanmaken van een account en het braaf invoeren van zoekopdrachten, is helaas te laat. Het verzamelen van zo'n puntenaantal duurt in de praktijk namelijk een half jaar! Aangezien GTA 6 op 19 november 2026 in de schappen ligt, red je dat op eigen kracht niet meer vóór de release. Tenzij je al maanden onbewust punten hebt gestapeld, zul je alsnog gedeeltelijk met echt geld moeten bijlappen.

Heb jij de afgelopen maanden braaf je Bing-zoekopdrachten gedaan en profiteer je van deze gratis Xbox-deal, of trek je in november met liefde de flappen uit je portemonnee voor de nieuwe open-wereld game?

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