Na dertien lange jaren is het dan bijna zo ver: donderdag kunnen we eindelijk genieten van GTA 6. Toch zijn er gamers die niet kunnen wachten en al een trucje hebben bedacht om de game eerder te kunnen spelen.

Gameontwikkelaar Rockstar brengt GTA 6 namelijk niet over ter wereld op precies hetzelfde uit. Het spel wordt per tijdzonde beschikbaar zodra het daar 19 november is. Dat wil zeggen dat Nieuw-Zeeland vooraan de GTA 6-rij staat.

Dat zou dus betekenen dat als het in Nieuw-Zeeland middernacht wordt, het in Nederland woensdag 18 november 12:00 uur is. Dat scheelt je dus twaalf uurtjes. Terwijl iedereen hier zijn best doet om niet gek te worden van het wachten, zijn ze aan de andere kant van de wereld dus Vice City al onveilig aan het maken.

Mocht je nu een of andere gekke hack verwachten, maak je geen zorgen. Je hoeft alleen een paar instellingen aan te passen. Voor Xbox-bezitters is dat trucje als volgt:

Ga op je Xbox Series X of S naar Instellingen Ga vervolgens naar Systeem Ga door naar Taal en locatie Verander bij de instelling 'Locatie' Nederland naar Nieuw-Zeeland. Start de console opnieuw op en jouw Xbox denkt dat je aan de andere kant van de wereld woont.

Als Rockstar de regionale vrijgave op deze specifieke manier laat werken, kun jij dus al lekker op woensdagmiddag GTA 6 spelen. Er is wel een kleine kanttekening: de truc heeft dan wel bij eerdere games gewerkt, maar dat wil niet zeggen dat het bij deze ook lukt. Je moet de game uiteraard al digitaal hebben aangeschaft en gedownload.

Een stuk lastiger voor PS5

Heb jij een Playstation 5? Dan zal het een stuk lastiger gaan. Bij Sony is de regio namelijk niet aan de console gekoppeld, maar aan jouw Playstation-account. Je kan dus instellingen gaan aanpassen tot je een ons weegt, maar dat gaat je echt niet helpen.

Om het Nieuw-Zeeland trucje te gebruiken zal je een heel nieuw Playstation-account aan moeten maken met Nieuw-Zeeland als de regio. Daarna moet je dus ook GTA 6 met dat account kopen. Dan kan het ook nog zo zijn dat je alleen met een bankrekening uit Nieuw-Zeeland kan betalen. Los van dat alles kan het later ook nog voor gedoe zorgen omdat je aankoop gekoppeld blijft aan dat account.

Dat is dus allemaal een stuk een stuk lastiger dan bij de Xbox. Maar je kan ook altijd nog de volgende truc proberen: gewoon even lekker wachten tot donderdag. Of woensdagnacht. Zorg in ieder geval dat GTA 6 vooraf is gedownload, zodat je niet voor het spelen nog uren naar een downloadbalkje hoeft te staren.

Via onze vriendjes van Bright