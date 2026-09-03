VIDEO: Zo klinkt de heerlijke V16 van de Bugatti Tourbillon

In een tijdperk vol turbo’s op supercars en verplichte partikelfilters is het gezang van een ouderwets verbrandingsmotor een geschenk uit de hemel. Dat het tegenwoordig ook kan zoals vroeger bewijst Bugatti met de Tourbillion .

Voor de opvolger van de Chiron werd de W16-motor met vier turbo's ingewisseld voor een nieuwe, atmosferische V16. Bugatti geeft nu een uniek kijkje achter de schermen over hoe ze samen met motorenspecialist Cosworth de krachtbron hebben gebouwd en tot het geluid zijn gekomen.









Het geluid van de Tourbillon is vanaf de ontwikkelingsfase als een echt muziekinstrument benaderd. De ingenieurs van Bugatti en Cosworth begonnen de akoestische tests niet met een enkele testcilinder, maar gebruikten een speciaal gebouwde viercilinder 'mule' om de resonantie van het in- en uitlaatsysteem tot in de fijnste details af te stellen. Er is bewust gekozen om geen turbo’s te gebruiken omwille van het geluid. Omdat turbo's het uitlaatgeluid niet meer dempen, kunnen de zestien cilinders vrijuit ademen tot 9.000 toeren per minuut.

Verschillende karakters van de V16

Het resultaat is een geluidsbeeld dat volgens het Franse hypercarmerk verandert naarmate de naald op de analoge toerenteller klimt. Onderin klinkt de V16 rauw, mechanisch en donker. Dat is ook precies de bedoeling legt Bugatti-topman Romain Volatier uit: “Bugatti heeft, vanuit het geluidperspectief bekeken, nooit een hele clean-klinkende motor gehad. Het is altijd een beetje vies en rauw geweest, dus besloten we om dat vast te houden als een van de belangrijkste onderdelen van het geluid.’’

De prestaties liegen er ook niet om. De atmosferische verbrandingsmotor perst er op eigen kracht al 1.000 pk uit. Zodra de drie elektromotoren bijspringen, stijgt het totale systeemvermogen naar 1.800 pk. Daarmee schiet de Tourbillon in 2,0 seconden naar de 100 km/u en dendert hij door naar een begrensde topsnelheid van 445 km/u, begeleid door wat nu al een van de meest iconische motorgeluiden van deze eeuw wordt genoemd.

Nog meer uitleg over de motor en het geluid van de zestiencilinder vind en hoor je in de video hieronder.

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