Zo lang willen Nederlanders maximaal autorijden per dag

We durven te gokken dat jij als autobloglezert er niet echt tegenaan zit te hikken als je weer achter het stuur mag kruipen. Zelfs niet als de rit naar kantoor gaat en langer dan drie kwartier duurt. Maar daar is lang niet iedereen het mee eens.

Afhankelijk van waar je woont en voor welk bedrijf je werkt, kan woon-werkverkeer heel leuk of dramatisch zijn. Dat blijkt uit onderzoek van SD Works onder 16.500 werknemers in zestien Europese landen. Nederlanders zijn namelijk boven gemiddeld lang onderweg en vinden daar wat van.

Waar hebben we het over...

Een beetje forens heeft 56,4 minuten per dag nodig om op werk te komen, maar wenst eigenlijk dat het maximaal 47,4 minuten zou duren. Men investeert dus dagelijks 9 minuten teveel van de eigen tijd. En dat is nog maar het gemiddelde, want als je bij een bedrijf van meer dan 50 personen werkt, dan ben je ineens iets meer dan een uur onderweg. Dan is het verschil een kwartier.

Het kan nog erger: werknemers van internationaal georiënteerde bedrijven hebben dagelijks 68 minuten nodig om op werk te komen en forenzen die in de publieke sector werken spannen de kroon met 72 minuten reistijd.

Werk je bij een kleiner bedrijf, dan daalt je reistijd naar 44 minuten. Dat is onder het wenselijk gemiddelde, maar dat betekent natuurlijk niet dat we dit alsnog teveel vinden. De lui die bij de kleinere bedrijven werken vinden namelijk dan 42 minuten reizen eigenlijk het maximaal acceptabele is.

Een werkweek aan verloren tijd

En dat klinkt natuurlijk als een lullig iets waar we met z'n allen over klagen, maar we namen de rekenmachine eens bij de hand en kwamen erachter dat je bij 220 werkdagen dan klaagt over 55 uur per jaar. Kortom, je doneert dus eigenlijk meer dan een volle werkweek om op tijd bij de baas aan te komen.

Daarbij wordt ook niet heel positief gekeken naar het OV als alternatief voor het eigen vervoer. Slechts 39 procent van de ondervraagden geeft aan dat de bus of trein een alternatief. De rest twijfelt er niet over en staat blijkbaar nog liever in de dagelijkse file dan dat ze voet zetten in een smerige gele railsslang.

De onderzoekers stellen dan ook dat de ervaren reisdruk niet in lijn ligt met wat mensen eraan zouden willen besteden. De oplossing is de open deur die opnieuw ingetrapt wordt: meer thuiswerken

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