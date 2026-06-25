Nieuwe iX5 wordt de zwaarste BMW ooit

Dacht je dat een M5 Touring zwaar was, met zijn 2.500 kg? Wacht maar tot de nieuwe BMW iX5 op de markt komt. Dat wordt pas echt een loodzwaar apparaat.

Het gewicht

We hebben nog geen officiële cijfers, maar we kunnen we het een en ander afleiden uit het nieuwste persbericht. Dat gaat over hoeveel gerecyclede materialen BMW wel niet gebruikt. Niet heel boeiend, maar BMW vermeldt de secundaire grondstoffen goed zijn voor 940 kg. En dat die een derde uitmaken van het totale gewicht.

Daaruit kunnen we dus afleiden van de BMW iX5 ongeveer gaat wegen. Een snelle rekensom leert dat het totale gewicht uitkomt op zo’n 2.800 kg, en potentieel nog wel ietsje meer. Daarmee wordt het de zwaarste productieauto ooit van BMW. Tot nu toe was dat de i7 M70, die 2.745 kg weegt.

Achterlijk grote accu

Wat ook niet meehelpt voor het gewicht is het feit dat de iX5 een achterlijk grote accu krijgt. Die krijgt een netto capaciteit van 141 kWh. Een grotere accu ga je niet vinden in een EV. Althans, niet in een EV die in Europa wordt geleverd. De Amerikanen maken het nog veel gekker met accu’s van 200+ kWh.

We kunnen overigens zeer binnenkort alles vertellen over de nieuwe X5, want de onthulling laat niet lang meer op zich wachten. De elektrische X5 is slechts één van de varianten, want BMW gaat met deze auto op alle paarden wedden. Je kunt straks kiezen uit benzine, diesel, hybride, volledig elektrisch én waterstof.

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