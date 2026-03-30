Zo min mogelijk afschrijving? Koop een groene auto!

Als liefhebber van British Racing Green kunnen er wat mij betreft niet genoeg groene auto’s in het straatbeeld staan. Even voor de duidelijkheid: we hebben het over de lakkleur, niet het imago of duurzaamheidsgehalte. Volgens verschillende experts gaat het goed met de groene carrosseriekleur en blijft dat ook nog wel even zo.

Gloria Jover, auto-expert bij het Pantone Color Institute in New Jersey, deelt haar inzichten op het gebied van autokleuren van nu en voor de toekomst. Ze ziet nog steeds dat de overgrote meerderheid een saaie autokleur kiest, zoals zwart, wit of grijs. Maar wees niet getreurd: dit is aan het veranderen.

Mensen die nog altijd voor een doorsnee tint gaan, doen dat volgens Jover nog altijd met de overtuiging dat je er de minste waarde door kwijt raakt. Maar wie de komende jaren een gewilde kleur op de auto wil hebben, moet een groene kleur kiezen.

Waarom is groen zo populair?

De groene tint is de leider van de kleurrijke opkomst volgens Jover. Groen is volgens haar "wereldwijd de meest dynamische kleurtrend geworden". Volgens de expert komt dit door een andere trend: die van de SUV’s. Marketeers van automerken willen de grote jongens neerzetten als duurzame metgezellen, maar ook als auto’s die van het buitenleven en avontuur houden.

"Groen staat voor individualiteit en een esthetiek die verbonden is met de natuur", aldus Jover. De zachte groene kleuren "weerspiegelen visuele efficiëntie, minimalisme en geavanceerde mobiliteit", aldus Jover. Deze trend blijft de komende jaren voorspelt Jover, dus wil je hip zijn of een kleinere kans op afschrijving hebben? Ga voor groen!

Andere populaire kleuren

Heb je niet zoveel met een Kermit-kleurige auto? Er zijn ook andere autokleuren die aan populariteit winnen. Misty Yeomans van verfgigant PPG ziet een groei in populairiteit in groene kleuren, maar ook donkere paarsblauwe tinten doen het goed. "Consumenten blijven enorm geïnteresseerd in de ruimte en ruimtevaart, dus we zien een toename in een intergalactische look", zegt Yeomans.

EV-kleuren

Terug naar Jover van Pantone. Zij ziet namelijk ook een splitsing in kleuren van benzineauto’s en EV’s. Zo kiezen mensen met een elektrische auto sneller voor ‘’Gerookte neutrale tinten – subtiel bruin- of groenachtig grijs’’. Deze kleuren moeten een gevoel van luxe oproepen. Ook EV-specifiek is de groei in populariteit van matte zilvertinten. Ze zouden EV-kernwaarden als "efficiëntie, minimalisme en geavanceerde mobiliteit" weerspiegelen, denkt Jover. Hetzelfde geldt voor parelmoerwitte auto’s.

Welke kleuren moet je niet hebben?

Kortom, de traditionele top drie is nog altijd het populairst, maar er zijn heel wat spannendere kleuren die je met een gerust hart kunt aanvinken. Wat moet je dan niet doen? Volgens Duitse chemiegigant BASF verliezen rood en blauw aan populariteit.

