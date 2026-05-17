Minder belasting betalen voor je camper? Kijk goed waar je hem parkeert

We hebben er meerdere keren over geschreven. Voor een camper betaalde je voorheen een kwarttarief voor de motorrijtuigenbelasting, maar inmiddels is dat een halftarief geworden. Dat betekent een flinke lastenstijging voor de camperaar.

Afhankelijk van het formaat van de camper lopen de extra kosten op tot zo’n 1.000 à 1.200 euro per jaar. Dat is geen klein bedrag voor iets dat je hooguit een paar keer per jaar gebruikt. Het effect laat zich raden. De vraag naar campers zakt in, terwijl het aanbod juist explodeert. Maar er is een oplossing voor de kostenstijging.

Zo bespaar je op de belasting voor je camper

Er is een oplossing om de kostenstijging te beperken, maar daarvoor moet je wel even goed onderzoek doen én het moet ook kunnen voor jou. Je kunt namelijk je camper als je er niet mee op pad bent schorsen. Als je bijvoorbeeld een oprit bij je huis hebt waar je de auto van de weg af kunt parkeren kan dit een goede optie zijn.

Schorsen betekent dat een voertuig tijdelijk officieel van de weg wordt gehaald. Je betaalt helemaal geen wegenbelasting en op je eigen oprit zou je in theorie zelfs je verzekering stop kunnen zetten. Maar let wel op, de camper mag niet op de openbare weg staan of rijden. Let wel even op de gemeentelijke verordeningen. Meestal staat daarin dat het parkeren van je camper op je eigen oprit geen probleem is, maar je mag dan het straatbeeld niet ernstig verstoren of buitensporige overlast veroorzaken.

Schorsen is toch niet gratis?

Nee dat klopt. Dus je moet wel de zakjapanner erbij houden (en je koppie). Het schorsen van een camper kost 88,05 euro voor een camper jonger dan 15 jaar en 29,10 euro voor een camper ouder dan 15 jaar. Dat moet je natuurlijk wel iedere keer betalen als je de camper opnieuw schorst. Gebruik je hem vervolgens twee weken, dan betaal je ook alleen voor die twee weken motorrijtuigenbelasting als je hem daarna weer schorst.

Standaard is een schorsing één jaar geldig. Verlengen en opheffen van de schorsing is gratis. Maar goed, als je anders 1.200 euro per jaar meer kwijt bent aan belasting kan het best lucratief zijn.

Schorsen in de stalling

Kun je een camper dan alleen schorsen op je oprit, of kan het ook in de stalling. In principe kan dat natuurlijk ook. In de stalling staat de camper niet aan de openbare weg, dus kan het heel interessant zijn om de camper ook daar te schorsen. Let dan wel even op, want je camper moet in de stalling bijna altijd wel netjes verzekerd zijn, die kan je niet opzeggen als je gebruik maakt van een stalling. Daarnaast moet die verzekering dan wel toestaan dat je de camper schorst en dat is in veel gevallen dan weer niet het geval. Dus wil je van deze route gebruik maken, check dan van te voren de voorwaarden van je stalling en je verzekering.

Overigens is deze route niet onbekend, dat zie je ook terug in de cijfers. Het aantal geschorste campers ligt inmiddels op ruim 55.000, goed voor meer dan een kwart van het totale camperbestand in Nederland. Dat geeft wel aan hoe groot de impact van de nieuwe regels. Ook iets voor jou? dat wordt rekenen maar!



