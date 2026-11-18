Een lesje geld verspillen. Ga zitten.

Je kunt jarenlang ergens aan werken, er een godsvermogen in steken en denken dat je de toekomst in handen hebt. En dan blijkt dat een paar onverwachte situaties genoeg zijn om een belangrijk deel van je plannen voorlopig in de ijskast te zetten. Daar zullen ze bij een groot Amerikaans bedrijf momenteel niet heel vrolijk van worden.

Het gaat om Waymo, het bedrijf achter de zelfrijdende taxi's van Google-moeder Alphabet. Die auto's rijden inmiddels in verschillende Amerikaanse steden rond en rijden samen meer dan 500.000 ritten per week. En tot voor kort konden ze ook gewoon de snelweg op.

Maar daar is voorlopig een einde aan gekomen. De Californische autoriteiten hebben Waymo verboden om zijn robotaxi's zonder bestuurder op snelwegen te laten rijden. Volgens de toezichthouder vormen ze daar een direct gevaar voor de verkeersveiligheid.

De politie inhalen leek een goed idee

De aanleiding is een aantal nogal ongelukkige acties van de auto's. Zo probeerde een Waymo-taxi twee politiewagens in te halen die het verkeer afremden. Eerst links en vervolgens rechts. Drie andere taxi's reden doodleuk een afgesloten snelweggedeelte met wegwerkzaamheden op.

Waymo heeft daarop besloten om niet alleen in Californië, maar in heel Amerika voorlopig geen ritjes over de snelweg meer uit te voeren. Op gewone wegen mogen de auto's nog wel rijden.

Dat is een flinke tegenvaller voor een bedrijf dat enorme bedragen investeert in zelfrijdende technologie. Hoeveel geld deze maatregel Waymo daadwerkelijk gaat kosten, is niet bekend. Maar reken er maar op dat het niet weinig zal zijn. Miljoenen en miljoenen...

Ach. Dan maken ze iets anders wel weer duurder. Komt altijd goed.