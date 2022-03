Zo staat de subsidie elektrische auto er nu voor￼

Is het potje al bijna op? Een update met betrekking tot de subsidie van een elektrische auto.

In het verleden waren de potjes van subsidie met betrekking tot de aanschaf van een elektrische auto in een mum van tijd leeg. Kortom, begin dit jaar schreven we dat je handen bij de knoppen moest houden voor de subsidie van dit jaar. Later bleek dat het allemaal wel meeval. Met een update in februari bleek dat de pot nog niet eens op de helft was. Hoe zit dat nu?

Inmiddels is het potje voor de helft leeg. Het totale jaarbudget voor subsidie op een nieuwe elektrische auto is € 71 miljoen. Er is tot op heden voor € 42 miljoen aangevraagd. Er is daarmee nog € 28,2 miljoen beschikbaar. De stand met betrekking tot gebruikte elektrische auto’s is iets anders. Daarvan is het totale jaarbudget € 20,4 miljoen. Er is voor € 9,4 miljoen euro aangevraagd. Nog € 10,9 miljoen euro is beschikbaar. Aldus de laatste informatie op de website van de RVO.

Met dit tempo komt het potje de lente ook nog wel door. Op dit moment zijn er ook nog geen elektrische auto’s op de markt waar de particulier voor naar de dealer gaat rennen. Zelfs met een subsidiekorting van € 3.350 is meer dan € 20.000 uitgeven voor een nieuwe elektrische auto niet iets dat veel particulieren zomaar doen. Voor een gebruikte elektrische personenauto bedraagt de subsidie € 2.000 en ook hier gaat het potje behoorlijk langzaam.