Zo veel automobilisten nemen een enorm risico met hun banden

Iedereen weet dat als je een auto bezit, je hem ook moet onderhouden. Zo moet je ervoor zorgen dat die blijft rijden, en ook veilig kan rijden. Banden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een groot deel van die veiligheid. Maar wat blijkt? Volgens een onderzoek hebben veel automobilisten helemaal geen haast om hun versleten banden te vervangen.

MarketResponse heeft in opdracht van Univé onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat maar liefst een kwart van de automobilisten het vervangen van banden zo lang mogelijk uitstelt. Niet geheel onverwachts zijn het vooral jongere bestuurders die het vervangen van banden zo lang mogelijk voor zich uit schuiven. Van de automobilisten tussen de 25 en 34 jaar vindt 40 procent het helemaal niet erg om met kale banden rond te scheuren. Bij de groep van 55 tot 64 jaar is dat 17 procent.

Als de weg lekker droog is zal je er misschien niet meteen last van hebben. Maar als jij geen profiel meer op je banden hebt en het gaat regenen... Dan ben je echt best ver van huis. Kijk maar met F1-auto's gebeurt als ze met slicks in de regen rijden. Hoe minder profiel jij op je banden hebt, des te minder water er wordt afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat jij minder contact met het asfalt hebt en dus meer kans hebt op aquaplanning en een langere remweg.

Daarom is er een wettelijk minimum aan profiel dat banden moeten hebben. Namelijk 1,6 millimeter. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je verplicht je hele band kaal moet rijden tot je bij die 1,6 millimeter bent. Univé adviseert zelf om bij normale banden bij 3 millimeter profiel al na te gaan denken over een nieuw setje rubber. Voor winterbanden is het advies 4 millimeter.

Twijfel je? Pak een lampje en zoek het indicatorstreepje op je band.

Reservewiel? Welk reservewiel?

Maar het is niet alleen het uitstellen van nieuwe banden dat een dingetje is. Ook het reservewiel is steeds minder aanwezig. Sowieso krijg je bij nieuwe auto's geen reservewiel meer, maar veel mensen die hem wel hebben weigeren deze mee te nemen. Drie op de tien ondervraagden zegt namelijk liever op pechhulp te wachten wanneer ze naast de weg met een lekke band staan. Onder automobilisten van 25 tot 34 jaar is dat zelfs 38 procent.

Gek genoeg zijn het vooral de mensen die relatief veel rijden die het reservewiel thuis laten. Van de bestuurders die jaarlijks meer dan 20.000 kilometer rijden, wacht 43 procent liever op hulp. Bij automobilisten die minder dan 5.000 kilometer per jaar rijden, is dat 21 procent.

Lekke band staat op nummer drie

Een plat bandje komt vrij vaak voor, blijkt uit de cijfers van Univé. Tussen 2021 en 2025 registreerde de verzekeraar namelijk dik 103.000 pechmeldingen. Meer dan 16.000 daarvan hadden te maken met een lekke band. Dat brengt de lekke band op de derde plaats, na accu- en motorproblemen.

Bij bijna driekwart van die bandenpechmeldingen was geen reserveband aanwezig. In 2021 was dat nog 63 procent; in 2025 liep het op tot 81 procent. In plaats van dat reservewiel krijg je tegenwoordig wel kitjes om zelf een propje in je band te schieten. Maar als je niet weet hoe dat werkt is een belletje naar de ANWB natuurlijk een stuk handiger.

Misschien is het dus toch verstandig om af en toe even naar je rubber te kijken.

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