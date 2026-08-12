Dit betaalt Spyker voor een wereldpremière op Monterey Car Week

Dat een nieuwe supercar ontwikkelen miljoenen kost zal niemand raar van opkijken. Maar ook het moment waarop je de auto eindelijk aan de wereld laat zien, kan vrij prijzig zijn. Sterker nog: voor een paar minuten op het podium tijdens Monterey Car Week kun je ook alvast een leuke villa of een aantal leuke auto's kopen.

Zeven minuten voor ruim zes ton

Spyker is deze week aanwezig op The Quail, een van de meest prestigieuze evenementen tijdens Monterey Car Week. Daar onthult de Nederlandse autobouwer de nieuwe C8 Preliator XXV. CEO Victor Muller liet een leuk detail los. Volgens hem kost het lanceren van een nieuwe auto op Pebble Beach en The Quail al snel 700.000 dollar, omgerekend zo'n 600.000 euro. Maar als je 1.5 miljoen euro voor je auto vraagt zou je dat best moeten kunnen lijden toch?

Die 600.000 euro heeft dus niets te maken met de ontwikkeling van de auto zelf. Dat bedrag is puur voor de presentatie, de stand, de logistiek, het personeel en alles wat erbij komt kijken om een toffe wereldpremière neer te zetten.

Het mooiste detail? Muller krijgt slechts zeven minuten op het podium om zijn verhaal te vertellen. "Dat is ongeveer 85.000 euro per minuut," vertelt hij lachend.

Waarom is dat het waard?

Zes ton uitgeven voor een presentatie van zeven minuten klinkt misschien compleet gestoord. Maar Muller ziet het gewoon als een logische investering. Volgens hem kun je een auto als een Spyker simpelweg niet via een simpele YouTube-video of Instagram Reel verkopen. Potentiële klanten willen het leder voelen, het aluminium bekijken en de afwerking van dichtbij ervaren. En juist dat maakt evenementen als Monterey Car Week zo ongelofelijk belangrijk.

Daarnaast zijn traditionele autosalons een beetje van de aardbodem verdwenen. Waar vroeger Genève de plek was voor wereldprimeurs, is die rol inmiddels grotendeels overgenomen door evenementen als Goodwood en Monterey.

Meer miljardairs dan supercars

Mullers visie op de markt voor exclusieve auto's is ook lekker opvallend. Je zou denken dat al die nieuwe hypercarmerken vechten om hetzelfde kleine groepje klanten. Maar volgens de Spyker-topman is juist het tegenovergestelde waar.

Merken als Koenigsegg, Pagani, Bugatti en Gordon Murray bouwen samen slechts een paar honderd auto's per jaar. Ondertussen komen er volgens Muller jaarlijks meer nieuwe miljardairs bij dan er exclusieve hypercars worden gebouwd. Spyker zelf wil slechts 25 exemplaren van de C8 Preliator XXV bouwen. Daarvan zouden er nu al 19 verkocht zijn, nog voordat de auto officieel aan de wereld is onthuld.

Misschien is 600.000 euro voor zeven minuten aandacht dan toch niet zo'n slechte investering. Of de meeste nieuwe Spykers allemaal ook echt al zijn verkocht? Dat moeten we nog maar zien.

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