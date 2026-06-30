Voor de film bedoelde Porsche 911'en zijn flink duur afgerekend

Porsche kan een merk van extremen zijn. Naast een 911 die al snel een bedrag met zes cijfers waard is, heb je een reeks goedkopere modellen. Maar ook een reeks veel en veel duurdere modellen die voor erg veel geld van eigenaar wisselen. Drie stuks 911 vallen in theorie in de eerste categorie, maar dankzij een transactie in de VS wordt de laatste categorie veel gepaster.

Het betreft dan ook geen alledaagse Porsche 911'en. Nee, het betreft het drietal dat recent onthuld werd door de speciale afdeling Sonderwunsch. Deze zijn gemaakt in samenwerking met Disney Pixar en niet toevallig getimed rondom de première van een nieuwe Toy Story-film. Toy Story 5 volgt wederom de avonturen van speelgoed dat tot leven komt, tot in detail geanimeerd door Pixar. De reeks 'hoofdpersonen' is welbekend, maar de echte sterren zijn Woody, een cowboy-pop en Buzz Lightyear, een actiefiguur van een ruimtevaarder.

Toy Story Porsches

Toevalligerwijs zijn de gekozen kleuren op alle drie deze auto's dan ook geïnspireerd op Woody, Buzz en de vrouwelijke evenknie van Woody, Jessie. De Porsche 911 GT3 RS krijgt de kleuren van het ruimtepak van Buzz Lightyear met allerlei details die je ook vindt op de filmheld. Een Porsche 911 Targa 4 GTS is geïnspireerd op het cowgirl-uiterlijk van Jessie. En als mooie match daarvoor is een Porsche 911 Carrera T uitgedost als Woody, ook een cowboy. Zelfs in de verdeling van deze drie auto's zit een perfect linkje naar hun karakters verborgen: twee 'klassieke' 911-versies voor de old school cowboys, met de supersonische 911 GT3 RS en diens extreme uiterlijk als een perfecte basis voor Buzz Lightyear.

Verkocht, voor een goed doel

Dit is overigens de tweede keer dat Porsche de handen ineen slaat met Pixar voor een Porsche geïnspireerd op een film. De vorige editie haalde zijn inspiratie van Sally Carrera uit Cars. Die auto werd geveild en alle winst ging naar goede doelen. Bij de Porsches uit Toy Story is dat niet anders. De hoogste bieder krijgt de op maat gemaakte Porsches en alles wat hij heeft geboden om het hoogste bedrag te geven, gaat naar goede doelen. Hij heeft 3,000,000 dollar betaald, naar onze maatstaven zo'n 2,630,000 euro.

De koper wil graag anoniem blijven. Dat maakt een gulle gift natuurlijk extra mooi, want het betekent dat hij/zij niet te veel er een grote ik-en-vooral-mezelf-show van wil maken voor deze donatie. Degene zegt wel een passie voor unieke Porsches te hebben, wat doet vermoeden dat het drietal in een verzameling terecht komt. Met de Sally Carrera-editie wordt nog wel eens gereden, dus hopelijk dat ook het drietal Toy Story-auto's nog wel eens buiten gelaten wordt.