BMW iX3 maakt gehakt van Mercedes GLC en Volvo EX60

Er zijn al verschillende tests geweest en meerdere records verbroken door BMW's nieuwe i3 en iX3. Dat je niet met samengeknepen billen hoeft te zitten terwijl je naar een laadpaal zoekt weten we dus onderhand wel. Maar hoe veel kilometer rij je nou echt zonder het ding weer aan het sap te hangen? En hoe doet de concurrentie het?

BMW doet gewoon 700 kilometer

De BMW iX3 50 xDrive deed tijdens Edmunds EV Range Test gewoon 702 kilometer op één acculading. En dat zorgt ervoor dat de iX3 niet alleen een paar kilomter verder rijdt dan de GLC EV en Volvo EX60, maar ook nog eens 71 kilometer verder komt dan zijn eigen geschatte EPA-actieradius van 630 kilometer. EPA, dus niet WLTP.

De Mercedes kwam uiteindelijk uit op een bereik van 630 kilometer en de Volvo 566 kilometer. Je hoeft dus geen rekenwonder te zijn om te zien dat de BMW een stuk verder komt dan deze twee. Maar niet alleen deze twee bleven achter. Ook de Audi Q6 e-tron en de Porsche Macan Electric kregen het niet voor elkaar om de machtige iX3 te verslaan.

Niet alleen door de accu

Nu kan je natuurlijk zeggen dat de één een grotere accu heeft dan de ander, maar het gaat ook vooral om hoe de stroom wordt gebruikt. Zo noteerde de iX3 namelijk een verbruik van 17,6 kWh per 100 kilometer. De Mercedes GLC EV kwam uit op 17,7 kWh en de Volvo EX60 op 17,9 kWh per 100 kilometer. Dat zijn geen mega verschillen, zeker niet. Maar de BMW staat wel bovenaan.

En dan eigenlijk het belangrijkste. Dit was geen test die alleen maar plaatsvond op de snelweg met een maximum snelheid van 60 km/u of iets in die richting. Deze test wordt uitgevoerd op een vaste route die voor meer dan de helft uit stadsverkeer bestaat en de rest uit snelwegkilometers. De gemiddelde snelheid ligt ergens rond de 64 km/u en de airco staat gewoon lekker te blazen.

Eén ding is zeker: range anxiety speelt niet meer mee.

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