Zo bizar hard groeit de Chinese auto-export

China heeft een klein probleempje. Er worden daar nogal veel auto’s gebouwd, maar de Chinezen zelf lijken niet meer zo enthousiast om ze allemaal te kopen. Geen stress: dan sturen we ze toch gewoon naar de buren? En naar Europa. En Australië. Eigenlijk overal waar iemand mag autorijden.

China exporteert zichzelf scheef

China exporteerde in de eerste acht maanden van dit jaar al meer dan 6,2 miljoen personenauto’s. Zo blijkt uit cijfers van de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Daarmee is het totale exportcijfer van personenauto’s van heel 2025 nu al gepasseerd.

Alleen al in augustus gingen er zo'n 890.000 personenauto’s de grens over. Dat is een stijging van maar liefst 67,1 procent ten opzichte van augustus vorig jaar.

En dat allemaal terwijl de Chinese automarkt zelf dus juist aan het afkoelen is. De binnenlandse verkoop van personenauto’s daalde namelijk in augustus met 25,6 procent naar iets minder dan 1,5 miljoen exemplaren.

Een best groot verschil dus.

Chery is de exportkoning

En wie denkt dat BYD de grote Chinese exportmachine is heeft het mis. Volgens CNEVpost is het namelijk niemand minder dan Chery dat bovenaan staat. In de eerste acht maanden van 2026 exporteerde het merk maar liefst 1,32 miljoen auto's, goed voor 21,7 procent van de Chinese personenauto-export. BYD volgt met 1,13 miljoen auto's.

Bij alleen elektrische auto's en plug-in hybrides draait het beeld overigens om: daar is BYD met ruim 1,12 miljoen geëxporteerde auto's veruit de grootste. Chery staat daar op 441.500 exemplaren.

Elektrisch blijkt de grote hit

Vooral elektrische auto's en plug-in hybrides geven de Chinese export een enorme duw in de rug. Chinese fabrikanten hebben ondertussen een gigantische hoeveelheid elektrische modellen in de aanbieding en proberen die een over de hele wereld een beetje te slijten.

Europa, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië en Afrika krijgen daardoor steeds meer Chinese modellen in hun mik geduwd. In Australië zijn er inmiddels zo veel Chinese merken dat ze een derde van de markt in beslag nemen. Dat is natuurlijk geen hele grote verrassing, want Chinese autobouwers kunnen relatief veel auto voor hun geld bieden en hebben daarnaast een productiecapaciteit waar je eng van wordt.

Alleen is het wel fijn als die productie ook ergens heen kan.

De Chinese auto-industrie zoekt ruimte

Op de thuismarkt zitten fabrikanten elkaar ondertussen behoorlijk in de haren. Er woedt namelijk een keiharde prijzenoorlog en die zorgt ervoor dat auto's in China relatief goedkoop zijn, terwijl de vraag onder druk staat.

In het buitenland kunnen fabrikanten vaak gewoon hogere prijzen rekenen. Exporteren is daardoor niet alleen een manier om overtollige auto's kwijt te raken, maar het is op financieel gebied ook nog eens beter.

En dan zit je ook nog met het volgende: de Chinese industrie heeft gewoon heel veel fabrieken en heel veel productiecapaciteit. Als die fabrieken blijven draaien, moeten de auto's natuurlijk ergens terechtkomen.

En dus loeren Chinese merken steeds meer over de grens.