Europa loopt miljoenen autoverkopen mis, en dit is waarom

Europa heeft een klein autoprobleempje. Er worden namelijk steeds minder nieuwe auto's verkocht, terwijl auto's tegelijkertijd steeds ingewikkelder en vooral ook duurder worden. Volgens Dacia-topvrouw Katrin Adt is dat geen toevallige samenloop van omstandigheden, zo laat zij weten in gesprek met Autocar. De schuldige? De Europese regelgeving.

Drie miljoen auto's kwijt

Volgens Adt heeft de Europese automarkt sinds 2019 ongeveer drie miljoen auto's per jaar verloren. Het oude verkoopniveau van voor corona is daarnaast nooit teruggekomen.

Om het wat tastbaarder te maken: volgens de nieuwe Dacia-CEO staat dat ongeveer gelijk aan het verdwijnen van de gehele Duitse automarkt. En drie miljoen auto's betekent natuurlijk niet alleen drie miljoen lege plekken op parkeerplaatsen. Adt laat weten dat het ook gevolgen heeft voor ongeveer tien autofabrieken, twaalf miljoen banden, negen miljoen ruitenwissers en vijftien miljoen autostoelen.

Dat is aardig wat zooi voor auto's die blijkbaar niemand meer koopt. Volgens Adt is de belangrijkste oorzaak dat auto's gewoon te duur zijn geworden. En als je dan weer gaat kijken waarom ze zo duur zijn, komt dat volgens haar vooral door de regelgeving.

Dacia is bijna een regel-expert

Voor een merk dat juist groot is geworden met eigenlijk vrij simpele en betaalbare auto's, is dat best een vervelend dingetje. Dacia besteedt inmiddels ongeveer 25 procent van zijn R&D-budget en technische medewerkers aan het voldoen aan regelgeving.

En dan is alles nog niet klaar. Volgens Adt heeft Dacia inmiddels aan ongeveer honderd regels voldaan, terwijl er tot het einde van het decennium nog 107 regelgevingseisen bijkomen. Daar wordt je natuurlijk alles behalve vrolijk van.

De CEO vraagt zich hardop af of klanten daar nou wel allemaal op zitten te wachten. Als voorbeeld noemt ze de ADAS-systemen en de vele irritante piepjes die bestuurders tegenwoordig begeleiden tijdens het rijden. Volgens haar is de knop waarmee die waarschuwingen worden uitgezet een van de meest gebruikte knoppen in Dacia's. Dat zegt wel genoeg toch?

Geef de kleine auto een kans

Goed, Dacia heeft natuurlijk een plan! Zij wil daarom samen met andere fabrikanten dat Europa een regelgevingspauze voor kleine auto's in gaat voeren. Volgens Adt krijgen fabrikanten daarmee eindelijk wat lucht om betaalbare auto's te ontwikkelen.

Renault-topman Fabrice Cambolive wilde eerder ook een regelstop van tien jaar. Dan kunnen fabrikanten zich volgens hem richten op betaalbaarheid én elektrificatie, in plaats van de hele tijd nieuwe regels in bestaande modellen te moeten verwerken.

Het zou ook ruimte kunnen geven aan auto's zoals de Dacia Hipster: een kleine elektrische auto van ongeveer 800 kilo die voor minder dan 15.000 euro op de markt zou moeten kunnen komen. Of die er daadwerkelijk komt? Wie weet.

Maar het probleem is in ieder geval duidelijk. Als Europa betaalbare auto's steeds ingewikkelder maakt, verdwijnen niet alleen de goedkope auto's. Dan verdwijnen uiteindelijk ook de kopers. En dat zou best vervelend kunnen zijn.