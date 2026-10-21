Je kunt nu in Google Maps met een F1-auto rijden

Google Maps heeft er functie bij. Je kunt nu de avatar in de navigatieapp aanpassen naar een Formule 1-auto.

De F1-bolide is zichtbaar op zowel je smartphone als op je dashboardscherm via Apple CarPlay of Android Auto. Het activeren van de Formule 1-auto in Google Maps vergt slechts een paar tikken op je scherm:

Open Google Maps

Tik rechtsboven op je profiel en ga naar Instellingen (Settings).

Tik op Je voertuigen (Your vehicles).

Tik op Rijdende avatar (Driving avatar) en selecteer de 'Papaya Orange' McLaren F1-bolide.

Zodra je de navigatie start, 'rijd' je op de kaart rond in een miniatuurversie van de F1-wagen.

Maar één F1-auto

Helaas kun je geen Ferrari, Mercedes of Red Bull kiezen. Alleen de oranje McLaren raceauto is beschikbaar. Dit komt natuurlijk door de sponsordeal tussen het automerk en Google. Die samenwerking zie je ook op het circuit terug: de bekende Google Chrome-kleuren sieren de wieldoppen van de F1-auto's van Lando Norris en Oscar Piastri.

Wie als een virtuele F1-coureur door de wijk wil navigeren, moet er niet te lang mee wachten. Google heeft aangekondigd dat de McLaren-avatar een tijdelijke feature is. De F1-auto blijft tot en met 23 november 2026 beschikbaar in de app. Daarna transformeert je snelle bolide automatisch weer in de vertrouwde navigatiepijl.

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