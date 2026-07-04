Zo vind je het goedkoopste tankstation op zomervakantie!

De koffers zijn gepakt, de route staat in de navigatie en de vakantiestemming zit er goed in. Totdat je langs de snelweg de brandstofprijzen op de borden ziet verschijnen. Tanken langs de Europese snelwegen is de snelste manier om een flink gat in je vakantiebudget te slaan. Gelukkig is besparen heel eenvoudig als je werkt met de drie wetten van de laagste prijs.

Om te zorgen dat je tijdens de rit precies weet waar je moet afslaan, hebben we de beste bespaartips per vakantieland voor je op een rij gezet. De drie dingen die je moet onthouden zijn: de goedkope budgetketens, de geografische hacks en de officiële live data.

België

Net als in Nederland zijn de bemande stations langs de grote assen in België duur, maar in de dorpen zakken de prijzen snel. Stuur je auto naar een station van DATS 24 (onderdeel van de Colruyt-supermarktgroep) of kies voor een onbemand station van Gabriëls. Je kunt voor België ook nog apps als Grenshopper of Carbu gebruiken. Daarin vind je live-prijzen van tankstations bij jou in de buurt.

Luxemburg

Wie over Luxemburg rijdt, plant de tankstop traditioneel in dit kleine groothertogdom. Hier hoef je géén moeite te doen om te zoeken naar een goedkoop dorpje. In Luxemburg maakt de locatie helemaal niets uit. De overheid bepaalt hier de maximumprijs voor brandstof. Of je nu pal langs de snelweg staat of bij een pomp in een afgelegen boerendorp: de prijs is bijna overal tot op de cent gelijk op die maximumprijs. Je vindt de live prijs op de website van de overheid.

Frankrijk

Frankrijk is het land bij uitstek waar je honderden euro's kunt besparen door slim te plannen. Snelwegstations zijn hier schreeuwend duur. Rij de Autoroute af en zoek direct naar een E.Leclerc of Carrefour. Deze Franse hypermarchés (megasupermarkten) verkopen brandstof vrijwel zonder winstmarge om klanten naar hun winkels te lokken.

Daarnaast is het handig om de 2-kilometer-regel toe te passen. Een pomp op 2 tot 5 minuten rijden van de snelwegafslag scheelt in Frankrijk soms wel €0,25 tot €0,40 per liter. Op een volle tank van 60 liter bespaar je in vijf minuten tijd dik 15 tot 24 euro.

Ook in Frankrijk kun je de live-prijzen vinden. Check live de goedkoopste pomp in de buurt via de website van de Franse overheid.

Spanje

Spanje is over het algemeen iets goedkoper dan Frankrijk (dus als je kunt kiezen, ga voor Spanje!), maar ook hier loont het om de snelwegpompen te skippen. Blijf ook weg bij de grote, bemande stations van Repsol, Cepsa of BP als je wilt besparen.

Richt je pijlen in plaats daarvan op de snelgroeiende onbemande budgetketens (de zogenaamde gasolineras low-cost) zoals Plenoil, Ballenoil of Petroprix. Ook de tankstations bij grote supermarkten zoals Alcampo, Carrefour en Eroski bieden flinke kortingen. Industrieterreinen (polígonos industriales) herbergen vrijwel altijd een onbemand budgetstation waar de literprijs fors lager ligt.

LET OP: in Spanje lopen wel wat criminelen rond die op een slinkse manier je te grazen nemen als je aan het tanken bent.

Het Spaanse ministerie heeft een handige live kaart waarop alle actuele brandstofprijzen van het land te zien zijn.

Duitsland

In Duitsland wisselen de brandstofprijzen niet alleen per locatie, maar sinds kort ook nog eens meerdere keren per dag. De pomphouders mogen de prijzen maar één keer per dag omhoog gooien, precies om 12:00 uur 's middags. Mocht je het kunnen plannen, ga dus net voor 12:00 uur tanken.

Buiten de snelweg stuur je de auto het beste naar de stations van JET of HEM. Deze budgetmerken zijn gegarandeerd goedkoper dan de stations van Aral of Shell. Ook in Duitsland is de 2-kilometer-regel heilig. Ga de snelweg af en zoek een pomp in het dichtstbijzijnde dorp.

Duitse tankstations zijn wettelijk verplicht hun prijswijzigingen live door te geven aan de overheid. Gebruik gratis apps zoals Mehr-Tanken of ADAC Spritpreise; deze trekken hun data rechtstreeks uit de officiële database van de Duitse mededingingsautoriteit.

Oostenrijk

Oostenrijk kent strenge regels voor brandstofprijzen. Net als in Duitsland mag de prijs alleen om 12:00 verhoogd worden. Wie het allergoedkoopst wil tanken, doet dat bij de onbemande Diskont-pompen. Deze vind je vrijwel altijd op de parkeerplaatsen van de Hofer (de Oostenrijkse Aldi). Oostenrijk heeft ook een tool van de energieregulator om live prijzen te vergelijken genaamd Spritpreisrechner.

Zwitserland

Zwitserland staat bekend als een duur vakantieland, en dat geldt zeker voor brandstof. Al helemaal voor dieselrijders. Net als tijdens het dieptepunt van de peutcrisis door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel in Zwitserland standaard duurder dan Euro95.

Voor de laagste prijs stuur je de auto naar de onbemande automatenstations van Ruedi Rüssel, Miniprix of Migrolino (de budgetpomp van de Migros-supermarkt). Snelwegstations (Autobahnraststätten) moet je in Zwitserland echt links laten liggen. Het loont enorm om een kantonale weg (de Hauptstrasse) op te zoeken; zodra je in de buurt van dorpen of lokale industrie komt, klettert de literprijs omlaag. Rij je toevallig door de belastingvrije enclave Samnaun (in Graubünden)? Gooi de tank daar dan stampvol; door het ontbreken van accijnzen is dit veruit de goedkoopste plek van het land.

Om live te zien welk kanton of welk specifiek station het goedkoopst is, kun je gebruikmaken van de officiële benzineprijsradar van de Zwitserse ANWB (de TCS) of via de app Comparis.

Italië

In Italië betaal je bij veel bemande stations extra als de pompbediende je helpt (Servito). Kies daarom als gierige Nederland voor zelf tanken (Self-service).

Zoek via de navigatie naar de zogenaamde Pompe Bianche (witte pompen). Dit zijn merkvrije, lokale en onafhankelijke tankstations. Hier zijn de literprijzen structureel lager. Apps als Fuel-Flash geven je de brandstofprijzen van dit moment in Italië.

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