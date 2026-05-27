Check deze 5 dingen en jij krijgt geen pech tijdens de volgende hittegolf

Wat was het warm hè, de afgelopen dagen. De ANWB had het er ook druk mee. Door de hitte waren er veel meer pechgevallen.

De ANWB Wegenwacht had het gisteravond tot laat nog druk. Waar normaal zo’n 3500 meldingen op een dinsdag binnenkomen, tikte de teller nu de 4700 aan. De boosdoener was de hitte. Want auto’s en warmte is nou eenmaal een goede combinatie voor pech.

Het is pas mei en er ligt nog een hele zomer voor ons. Met deze 5 tips voorkom jij dat je een pechgeval wordt als er weer een volgende hittegolf gaat komen in de maanden juni, juli en augustus.

1. Check je koelvloeistof (serieus, doe het)

Een oververhitte motor is een echte klassieker bij warm weer. Koelvloeistof zorgt ervoor dat de temperatuur van je motor binnen de perken blijft. Is het niveau te laag, dan kan de boel letterlijk koken onder de motorkap.

Controleer dus vóór een warme dag of het reservoir op peil is. Even bijvullen kan het verschil maken tussen doorrijden en wachten op hulp in de berm. Zeker bij een oudere auto is dit belangrijk.

2. Accu’s houden niet van hitte

We denken vaak dat kou de grootste vijand is van een accu, maar hitte is minstens zo verraderlijk. Hoge temperaturen versnellen slijtage en kunnen ervoor zorgen dat een accu ineens de geest geeft.

Is je accu al wat ouder (denk: 4 à 5 jaar), dan is het niet onverstandig om een keer aan vervanging te denken. Of laat deze eerst testen. Juist oudere accu’s geven de geest onder zeer koude of zeer warme omstandigheden. In beide gevallen wil je niet met pech langs de weg komen te staan.

Een versleten accu geeft soms van tevoren al wat signalen. Denk aan koplampen die niet meteen fel schijnen, een sporadische kerstboom aan lampjes op het dashboard of een andere (tijdelijke) motorstoring. Het kunnen indicatoren zijn van een accu die aan vervanging toe is.

3. Let op je bandenspanning

Warme lucht zet uit, dat heb je vroeger geleerd op school. Op hete dagen stijgt de bandenspanning vanzelf, en dat vergroot het risico op een klapband.

Controleer je bandenspanning daarom bij voorkeur ’s ochtends vroeg, wanneer de banden nog koud zijn. Een keer per kwartaal je banden nalopen kan sowieso geen kwaad. Naast het checken van de spanning kun je ze ook inspecteren op bijvoorbeeld scheurtjes.

4. Airco: luxe wordt noodzaak

Een werkende airco is zo vanzelfsprekend als een boterham met pindakaas. Maar juist bij hoge temperaturen vallen airco’s regelmatig uit, vaak omdat het systeem niet goed onderhouden is. Dat kon je hier gisteravond nog lezen.

Laat je airco eens per jaar checken en indien nodig bijvullen. Werkt hij al minder goed? Wacht dan niet tot de volgende tropische dag, want dan is het te laat.

5. Elektronica kan kuren krijgen

Moderne auto’s zitten vol elektronica, en die is gevoelig voor hitte. Denk aan storingen in sensoren, infotainment dat vastloopt of waarschuwingslampjes die spontaan aangaan.

Hier kun je weinig direct aan doen, behalve zorgen dat je auto gewoon goed onderhouden is. De vijfde tip is dan ook meer een vanzelfsprekend, mag ik hopen. Laat onderhoud op tijd uitvoeren en je hoeft in principe weinig te vrezen voor elektronische gremlins.