Zo vreselijk veel geld verdient de overheid aan hoge brandstofprijzen

De dure brandstof is voor niemand fijn. Klopt, behalve als je grootaandeelhouder bent van Shell, of als je de penningmeester bent van de Nederlandse schatkist. Dan wél...

De brandstofprijzen zijn inmiddels op een niveau beland waar veel automobilisten een jaar geleden waarschijnlijk vol ongeloof keihard om hadden gelachen. Zo duur kan namelijk niet, dachten we vol optimisme. Maar helaas, benzine kost vandaag 2 euro 62 per liter, diesel zit op 2 euro 50. Vóór de oorlog lag dat nog rond de 1 euro 88 voor benzine en ongeveer 1 euro 75 voor diesel.

Die stijging komt natuurlijk niet uit het niets, weten we allemaal. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de afsluiting van de straat van Hormuz door Iran lopen de olieprijzen keihard op. En dat merk je uiteindelijk dus ook aan de pomp. Maar er is 1 partij die daar heel blij mee is en dat zijn niet de pomphouders. Nee, het gaat om de overheid. Ze lachen zich rot daar in Den Haag.

Nederland is het rijkste jongetje van de klas

In iedere liter brandstof zit namelijk een flinke vaste belasting verwerkt van ongeveer 85 cent per liter, de zogeheten accijns. Die verandert niet als de prijs hoger wordt. Maar daar bovenop komt ook nog eens 21 procent btw over het totaalbedrag. En juist die btw stijgt automatisch mee zodra brandstof duurder wordt. Kassa!

Bij een benzineprijs van 1 euro 88 is ongeveer 33 cent btw. Met de prijs van nu is dat ruim 45 cent. Bij diesel zie je vrijwel hetzelfde verschil. Dat lijkt klein, totdat je kijkt naar hoeveel brandstof er in Nederland verkocht wordt.

Dat is ongeveer 450 miljoen liter per maand. Alleen door die hogere btw ontvangt de overheid daardoor nu ongeveer 58 miljoen euro extra per maand vergeleken met de periode vóór de oorlog. Op jaarbasis komt dat neer op bijna 700 miljoen euro extra belastinginkomsten.

En het stopt daar niet. Als benzine en diesel vanaf het huidige niveau nog eens 30 cent stijgen, komt daar ongeveer 23 miljoen euro extra btw per maand bovenop. In totaal zou de extra opbrengst voor de overheid dan uitkomen op ruim 81 miljoen euro extra per maand. Omgerekend is dat bijna 1 miljard euro extra belastinginkomsten per jaar ten opzichte van de oude brandstofprijzen. Bovenop de al doorgevoerde en geplande belastingverhogingen in een toch al zwaar belaste maatschappij.

Ja, zo snappen wij ook wel dat het Kabinet Jetten niks wil doen aan de schandalig hoge brandstofprijzen. De kip met de gouden eieren slachten is nog altijd een dom plan.

Misschien een leuke tip voor Rob en zijn vriendjes. De verbouwing van het Binnenhof is nog in volle gang, dus kunnen er nog zonder extra gedoe overal gouden wc-potten worden geïnstalleerd. Waarom niet?

Geld zat!