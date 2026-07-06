Zo vreselijk veel kilometers heeft deze Pagani gereden

Rijden met dat ding. Daar is hij voor gemaakt!!

Hypercars zijn en blijven bijzondere dingen. Peperduur en bloedsnel, zo kun je ze wel samenvatten. En weinig kilometers, dat ius vaak ook een van de kenmerken. Hoe leuk is het dan dat een Italiaan zijn Pagani Huayra Roadster BC gewoon elke dag rijdt. Niet op een trailer naar een concours of hoogstens een paar honderd meter naar een andere meeting, nee gewoon naar zijn werk, de supermarkt of waar hij ook maar naartoe moet.

En dat is behoorlijk bijzonder. Vinden wij niet alleen, maar is gewoon zo.

Deze Pagani kost tegenwoordig namelijk ongeveer 5 miljoen euro en er zijn er slechts 40 van gebouwd. Toch heeft de eigenaar er in vier jaar tijd al ruim 118.000 kilometer mee gereden. Dat is gemiddeld bijna 30.000 kilometer per jaar. Voor een Volkswagen Passat is dat heel normaal. Voor een hypercar is het bijna onvoorstelbaar. Sterker nog, de meeste auto's uit deze prijsklasse halen dat niet eens in hun hele leven. Ze verdwijnen direct na aflevering in een klimaatgeregelde garage, worden af en toe afgestoft en rijden hooguit een paar honderd kilometer per jaar. Vooral niet vies laten worden.

Deze eigenaar dacht daar heel anders over en daarvoor kunnen we niet minder dan respect hebben. Want deze Huayra is een behoorlijk zeldzaam en bijzonder exemplaar. De Huayra Roadster BC heeft een 6,0-liter biturbo V12 van Mercedes-AMG, goed voor 802 pk en 1.050 Nm. Dankzij een gewicht van ongeveer 1.250 kilo schiet hij in ongeveer drie seconden naar de 100 km/u. Allemaal indrukwekkend, maar uiteindelijk is dat precies waarvoor hij gebouwd is.

Wat pas écht opvalt, is dat iemand het aandurft om er gewoon mee te rijden. Steenslag? Prima. Regen? Jammer dan. Een extra 500 kilometer op de teller? Ach, morgen komen er waarschijnlijk weer 300 bij.

Misschien is dat uiteindelijk wel precies zoals de heilige Horacio Pagani het ooit bedoeld heeft. Niet als eenduur kunstwerk dat stof staat te verzamelen, maar als een dagelijkse rijdersmachine die zoveel mogelijk asfalt onder zijn wielen ziet verdwijnen.

En eigenlijk vinden wij hier zo'n Pagani met 118.000 kilometer veel indrukwekkender dan eentje met 118. We zijn benieuwd naar de benzinerekening over al die jaren!