Zo weinig tijd heeft BMW nodig om honderden kilometers bij te laden

Met een accupakket van 141-kWh heb je even nodig om de BMW iX5 vol te laden, niet waar? Niet waar inderdaad! Tenminste, als je de juiste laadpaal weet te vinden.

BMW demonstreert de uiterste laadkunstjes van de nieuwe elektrische X5 in de Verenigde Staten. Daar fungeert een bedrijf genaamd Ionna als de plaatselijke Fastned. Waar we hier in Nederland tot maximaal 400 kW aan snellaadvermogen hebben, heeft Ionna palen die 460 kW eruit stampen. Dit is tevens de maximale kracht die de iX5 aan kan en dus een goed experiment voor de capaciteiten van de SUV.

Snellaadcijfers van de BMW iX5

Net als in de iX3 heeft de grote 5 de nieuwste generatie van BMW’s hoogspanningsbatterijconcept. Diens energiedichtheid zou 20 procent hoger zijn dan het oude systeem. Voeg er 800V-techniek aan toe en je komt op lekkere cijfers uit. Bij een lader met een piekvermogen van 460 kW is het grote accupakket binnen 22 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen.

Dit zijn de percentage die worden aangeraden om je batterij zo lang mogelijk mee te laten gaan. Helaas heb je hier niet altijd tijd voor. Gelukkig zit de laadpiek (het moment dat de meeste stroom naar je auto wordt gestuurd) in het begin van de laadsessie. Zo ook bij de BMW iX5.

Daarom is het interessanter om te kijken hoeveel verder je kunt rijden na een korte stop van, laten we zeggen, 10 minuten. Je kunt in deze tijd even een sanitaire stop maken en een koffietje meepikken. Als je de BMW iX5 aan een 460 kW-snellader hangt, kun je na 10 minuten alweer 350 kilometer rijden volgens de WLTP. Laat dat er in de praktijk 200 zijn: da’s toch een leuke afstand. Als je vervolgens weer thuis of bij een afspraak komt, hang je de EV aan een AC-lader. Zo een met een vermogen van 22 kW heeft 7:30 uur nodig om de auto op te laden van 0 naar 100 procent.

Oftewel, de snellaadsessie is nog ver weg van de tijd die je kwijt bent met tanken, maar je kunt het prima gebruiken voor wat extra kilometers richting het einde van je reis om het grotere gedeelte van je oplaadsessies ‘s nachts aan de thuislader te doen.

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