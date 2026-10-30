Zo werkt de ‘Drift Moment’-modus op de nieuwe BMW M350 xDrive

Vierwielaandrijving op een lekkere 3 Serie? Dat wil je liever niet toch. Daarom introduceert BMW op de nieuwe generatie M350 een speciale softwarefunctie: Drift Moment. De werking ervan is erg imposant.

De basis is dus BMW’s bekende xDrive-vierwielaandrijving. Normaal gesproken verdeelt een elektronisch aangestuurde lamellenkoppeling (multi-plate clutch) in de tussenbak het koppel traploos tussen de voor- en achteras om onder alle omstandigheden maximale grip te waarborgen. Dat verandert logischerwijs wanneer je de driftstand inschakelt.

De koppeling naar de vooras wordt volledig geopend. Er gaat geen enkele Newtonmeter aan kracht meer naar de voorwielen; alle 443 pk en 580 Nm koppel uit de B58-zescilinderturbomotor gaan naar de achterwielen. Het elektronische sperdifferentieel op de achteras zorgt ervoor dat het vermogen evenredig over beide achterwielen wordt verdeeld, wat zorgt voor gecontroleerde en voorspelbare drifts.











Natuurlijk doet ook de software mee. Zodra Drift Moment wordt geselecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de DSC Off-stand. De elektronische vangnetten (zoals traction control en Dynamic Stability Control) worden daarmee uitgeschakeld en ben jij als bestuurder helemaal op jezelf aangewezen.

Chassisaanpassingen voor driften

Dwars gaan vraagt meer van een auto dan alleen het uitschakelen van de voorwielaandrijving. Om te zorgen dat het chassis niet tordeert wanneer de 1.860 kilo zware sedan dwars door een bocht glijdt, heeft BMW de structuur van de M350 xDrive lekker stevig gemaakt. Een nieuwe veerpootbrug en extra verstevigingsstangen tussen de veerpoten en het vooronder verhogen de torsie- en buigstijfheid van de neus. De bevestigingspunten van de stabilisatorstangen zijn voorgespannen voor een snellere opbouw van roldemping. Het standaard adaptieve onderstel kent specifieke M Sport- en M Sport Plus-modi. In M Sport Plus worden de elektronisch geregelde schokdempers maximaal aangescherpt.

Nog even geduld

De verkoop van de nieuwe 3 Serie en M350 xDrive start in het najaar van 2026. Wouter heeft kortgeleden de M350 aan de tand mogen voelen, maar nog zonder driftfunctie. Dat komt doordat Drift Moment nog niet in de auto zit. De driftstand wordt pas in de loop van 2027 beschikbaar. Dit betekent niet dat je tot volgend jaar moet wachten met het bestellen van je M350. BMW rolt de functie in 2027 automatisch gratis uit via een over-the-air update. Overigens blijft de modus voorbehouden aan M Performance-modellen.

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