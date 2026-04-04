Dit ene onderdeel maakt de nieuwe Audi RS5 belachelijk goed

De nieuwe Audi RS5 heeft alles wat je verwacht: een dikke plug-in hybride V6, een bak vermogen en natuurlijk vier ringen op de neus. Maar het échte verhaal zit niet onder de motorkap. Het zit achterin. In een onderdeel waar normaal alleen techneuten warm van worden: het differentieel op de achteras. Audi heeft daar iets bedacht wat ervoor zorgt dat deze zware vierwieler zich ineens gedraagt als een lichtvoetige sportauto. En nee, dat is geen marketingpraat, dit is serieus slimme techniek.

Wat een differentieel normaal doet

Om te snappen wat juist het nieuwe differentieel in de RS5 zo bijzonder maakt, moeten we even terug naar de basis. Een differentieel zorgt ervoor dat je linker- en rechterwiel op verschillende snelheden kunnen draaien in een bocht. Dat is nodig, want in een bocht legt het buitenste wiel simpelweg meer afstand af dan het binnenste. Zonder differentieel zouden de binnenste en buitenste wielen op dezelfde snelheid draaien, wat gaat wringen. Er komt extra druk op de as en de kans is groot dat je een van de banden door bochten moet slepen als een winkelkar met een dwars wiel.

Alleen zit daar meteen het probleem: een standaard differentieel doet niets actief. Het past zich aan aan de betreffende bocht en verdeeld de krachten op zo'n manier dat de wielen op snelheden draaien die nodig zijn. Het nadeel hierbij is dat dit type differentieel altijd het meeste vermogen stuurt naar het wiel met het minste grip. Prima voor woon-werkverkeer, maar zodra je tempo maakt, begin je de beperkingen hiervan te merken, vooral in bochten. Dan is het bij de wat sportievere stuurbewegingen niet altijd wenselijk dat het wiel met de minste tractie het meeste vermogen krijgt. Je krijgt te maken met onstabiel stuurgedrag en snelheidsverlies.

Van simpel verdelen naar slim sturen

Daar komt torque vectoring om de hoek kijken. In plaats van vermogen 50/50 te verdelen, gaat de auto actief schuiven met kracht. Hij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om meer vermogen naar het buitenste wiel te sturen, terwijl juist deze het meeste grip heeft in de bocht. Daarmee wordt dus niet steevast het meeste vermogen naar het wiel met de minste grip gestuurd, maar gaat er altijd een gedeelte naar een wiel met grip. Het resultaat: de auto krijgt vermogen op het buitenste wiel en wordt als het ware de bocht in geduwd.

De RS5 denkt vooruit (en dat voel je meteen)

In het achterdifferentieel van de nieuwe RS5 zit nu dus een elektromotor die actief helpt bij het verdelen van het vermogen. Klinkt als een detail, maar dit is dus precies waar het verschil wordt gemaakt.

Waar traditionele systemen wachten tot er wielspin ontstaat, rekent dit systeem continu vooruit. Het kijkt naar je stuurinput, de grip en de balans van de auto en grijpt al in voordat jij überhaupt doorhebt dat het nodig is. Binnen 15 milliseconden kan het systeem ingrijpen en tot wel 2.000 Nm koppelverschil tussen de achterwielen creëren, sneller dan jij 'oei' kunt denken. Stuur jij de auto dus naar links een bocht in, dan weet het differentieel al op het moment van sturen dat die meer vermogen naar het rechter wiel moet brengen.

En misschien nog wel belangrijker: het systeem werkt altijd. Ook als je van het gas gaat of zelfs remt, blijft het differentieel actief meedenken. Precies op die momenten waarop andere systemen een beetje afhaken, blijft deze RS5 gewoon scherp.

Waarom dit de RS5 zo bijzonder maakt

Wat je uiteindelijk merkt, is dat de auto lichter aanvoelt dan hij is. De neus duikt makkelijker de bocht in, de achterkant helpt subtiel mee en alles voelt gecontroleerd en voorspelbaar. Alsof de auto nét iets eerder weet wat jij van plan bent.

Dat is precies waarom dit systeem zo’n gamechanger is. Het maakt de RS5 niet alleen sneller, maar vooral toegankelijker. Je hoeft geen coureur te zijn om het maximale eruit te halen. De auto helpt je, corrigeert je en maakt je, laten we eerlijk zijn, beter dan je eigenlijk bent.

En dat is misschien wel de grootste truc van deze nieuwe Audi RS5: niet dat hij slimmer is dan de concurrentie, maar dat hij jou slimmer laat lijken.

Doen andere merken dit ook?

Ja… maar ook weer niet helemaal zo. Veel merken gebruiken al langer vergelijkbare systemen. Zo werken de differentiëlen van BMW M actief mee, heeft Mercedes-AMG elektronisch geregelde sperdifferentiëlen en experimenteerde Mitsubishi hier jaren geleden al mee in de Lancer Evo. Elektrische auto’s, zoals die van Tesla of Rimac, kunnen het zelfs nog een stap verder trekken en per wiel sturen.

Het verschil zit ’m in de details. Veel systemen werken vooral als je gas geeft, terwijl Audi’s systeem altijd actief blijft, ook bij liften of remmen. Bovendien gebruikt Audi een elektromotor om het koppel te verdelen, wat sneller en preciezer werkt dan de traditionele oplossingen.

Audi vindt het (tand)wiel dus niet opnieuw uit… maar maakt het wel een stuk slimmer.