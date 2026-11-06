Duitse maatregel voor goedkopere brandstof zet de deur op voor ''afzetterij''

Ook in Duitsland wordt je aan de pomp geconfronteerd met flink gestegen prijzen. De overheid daar dacht een instrument te hebben om dit te verhelpen, maar daar profiteren vooral de oliebedrijven van. Daarom moet er wat veranderen.

Om automobilisten financieel te ondersteunen, heeft de Duitse federale overheid de brandstofbelasting tot het einde van het jaar (2026) verlaagd met 17 cent per liter. Maar dat vinden ze in Duitsland nog niet genoeg. Daarom komt er vanaf 1 januari 2027 een officieel brandstofprijsplafond. Het doel van dit mechanisme is om hoge brandstofprijzen af te toppen.

Duitse maximumprijs op brandstof

Volgens het artikel van BILD is er binnen de Duitse coalitie een strijd losgebarsten over de precieze invulling van de maatregelen om brandstof betaalbaar te houden. De prijs zou worden bepaald op basis van het EU-gemiddelde plus 0,05 procent. Een mooi idee, maar in de praktijk onhaalbaar. Het Duitse ministerie van Financiën heeft uitgerekend dat als de maatregel op die manier dit jaar zou zijn ingevoerd, de maximumprijs niet een keer zou zijn gehaald.

Daarnaast is er een probleem met de duur van het prijsplafond. Het huidige idee is om drie maanden lang de maximumprijs op benzine en diesel in te voeren. Dit vinden tegenstanders veel te kort. Oliemaatschappijen zouden die drie maandjes even uitzitten om hierna de prijzen weer flink te verhogen en de verloren marge terug te verdienen. De boodschap van het ministerie van Financiën klinkt in het kort dat de overheid moet oppassen voor de "verdere afzetterij aan de pomp door maatloze prijsverschillen moet worden voorkomen".

Foto ter illustratie: 4x 991 GT3 (RS) gespot door nathan_verhoeven

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