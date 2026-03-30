‘’Zakkenvullende’’ pomphouders voelen zich beledigd door politici

Afgelopen week maakte de regering duidelijk: we willen wat extra tijd om goed na te denken over maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen voor we maatregelen treffen. Of dat verstandig is moet blijken. Wat in ieder geval minder slim is, is het wegzetten van Nederlandse brandstofverkopers als zakkenvullers.

Erik de Vries is de directeur van de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE). Aan Mobility Energy vertelt hij over de vele telefoontjes die hij van brandstofverkopers kreeg na het debat. De pomphouders vinden dat ze ‘’onterecht worden weggezet als zakkenvullers’’.

Sterker nog, de Nederlandse tankstationhouders hebben het juist extra zwaar. De omzet loopt hard terug doordat we allemaal bij de buren gaan tanken. Tevens rijden Nederlanders minder om het bezoekje aan de pomp uit te stellen. ‘’Daarbij is het belangrijk dat tankstationhouders met een vaste marge werken, of de brandstofprijs nu hoog of laag is. Het beeld dat er met de huidige hoge brandstofprijzen door de pomphouders dus flink meer zou worden verdiend, is dan ook onjuist’’, zegt De Vries.

Geen maximumprijs invoeren a.u.b.

De politici doen op dit moment onderzoek naar verschillende ingrepen om de brandstofprijzen wat naar beneden te krijgen. Eén maatregel is het invoeren van een maximumprijs, net als in België. Hier staan de peuthandelaren niet achter, met als voorbeeld België. “Tankstations zullen hierdoor in sommige gevallen met verlies moeten verkopen. Gevolg hiervan is, net als in België, dat ze de tankstations tijdelijk moeten sluiten. Want wie wil met verlies verkopen?’’, aldus de NOVE-baas. Bijkomend nadeel is het verdwijnen van concurrentie én - specifiek voor de overheid - minder accijns.

Hoe moet het dan wel?

Volgens de brandstofdealers moet de overheid de oplossing bij zichzelf zoeken. Het aanpassen van de accijns, da’s de makkelijkste weg. ‘’Daar profiteert iedereen van. Dit betekent tegelijkertijd dat we minder accijnzen en BTW-inkomsten verliezen aan het buitenland door het tanktoerisme’’, denkt De Vries.

Los van de huidige energiecrisis pleit De Vries voor een structurele oplossing tegen tanktoerisme. Hoe we dat oplossen, geeft hij niet aan, maar ik vermoed dat dat ook wat te maken heeft met de accijns. En ja; het is bizar hoeveel extra belasting we betalen voor brandstof. Van de andere kant: we hebben al een begrotingskorting en dat wordt er niet minder van door benzineprijzen richting de Belgische prijsstelling te verkopen. Wat denk jij?

Foto: 3 keer McLaren gespot door shelldewetering