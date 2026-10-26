Zo wordt Kimi Antonelli dit weekend F1-wereldkampioen

Andrea Kimi Antonelli heeft gisteren de beslissende uppercut uitgedeeld aan de concurrentie om de F1-titel van 2026. Dit weekend is het zeer waarschijnlijk zover dat hij niet meer in te halen valt. Dit moet hij daarvoor doen.

Kanshebbers voor de titel

De rekensom is eigenlijk heel simpel. Na de race van dit weekend - de GP van Mexico - zijn er nog vier races te gaan waarin de coureurs per persoon maximaal 25 punten kunnen scoren. De maximale score is dus 100 punten. Antonelli staat nu 123 punten voor op Russell en 124 op Hamilton. Omdat Antonelli niet meer in te halen is qua aantal overwinningen wint hij bij een gelijk aantal punten van Hamilton en Russell.

Coureur Punten 1 Antonelli 365 2 Russell 242 (-123) 3 Hamilton 241 (-124)

Concreet: Russell mag dus 23 punten inlopen op Antonelli en Hamilton 24 punten en dan nog is hij nu al kampioen. Hier verzekert Antonelli zich van door als negende of beter te finishen. Hij scoort dan twee punten en houdt daardoor een marge van minimaal 100 punten. Antonelli is ook niet meer in te halen als Russell en Hamilton niet winnen. De ‘titelgevecht’ gaat door naar de race erna (GP van Brazilië) als Russell wint en Antonelli P10 of lager eindigt of als Hamilton wint en Antonelli buiten de punten eindigt.

Gezien de huidige vorm van alle drie de coureurs - maar vooral de ijzersterke reeks van Antonelli - lijkt het appeltje eitje voor de jonge Italiaan om het kampioenschap binnen te slepen, maar goed: zolang het nog kan, kan het nog.

Hoe zit het bij de teams?

In het constructeurskampioenschap is het niet veel spannender. Het is wachten op het moment dat Mercedes niet meer in te halen is. Alleen Ferrari kan Mercedes nog mathematisch van de titel houden. Ferrari moet gemiddeld minstens 26,8 punten per race inlopen op Mercedes. Mercedes moet in de laatste 5 races in totaal 80 punten of minder scoren (gemiddeld maximaal 16 punten per race) wil Ferrari nog kampioen worden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren.

Mercedes kan dit weekend tegelijkertijd met Antonelli de tweede wereldbeker veiligstellen. Mercedes moet daarvoor in Mexico minstens 39 punten meer scoren dan Ferrari. Dit kan door een 1-2-finish, maar dan moet Ferrari 4 punten of minder scoren. Bij een 1-3 finish van Mercedes is het Duitse team kampioen als Ferrari 1 punt of minder scoort. Deze strijd die geen strijd is lijkt wel te worden uitgesteld naar een volgende race.

Team Punten 1 Mercedes 607 2 Ferrari 474 (-133) 3 Red Bull Racing 355 4 McLaren 355 5 Racing Bulls 102 6 Alpine 69 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

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