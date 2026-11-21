Laadtarieven zijn ingewikkeld. Aan de ene openbare laadpaal betaal je 36 cent per kilowattuur, terwijl een paal twee straten verderop zomaar 62 cent rekent en bij een snellader langs de snelweg loopt de teller soms op richting de 80 tot 90 cent. Hoe kan het dat de tarieven aan laadpalen zo enorm uiteenlopen? En hoe wordt die prijs eigenlijk bepaald?

De eindprijs die jij op je factuur ziet, wordt bepaald door een samenspel van vier zaken: de opbouw van de kosten onderdelen, het type laadpaal en de locatie, gemeentelijke concessies, en de laadpas waarmee je de sessie start.

De opbouw van een laadtarief

Het opladen begint natuurlijk bij het leveren van een laadpaal met stroom. Dat is niet gratis. Deze kosten voor de laadbeheerder zijn de basis van je rekening. Om deze kosten te dekken hebben verschillende laadbedrijven een starttarief. Sommige bedrijven doen dat er een tijds- en blokkeertarief bovenop. Dit om te voorkomen dat je de laadplek bezet houdt terwijl de auto vol is. Soms betaal je voor de totale tijd dat de auto aangesloten staat, en bij snelladers vaak zodra de accu boven de 80 of 100 procent zit. In drukke gebieden kun je ook nog extra betalen voor de parkeerplek die je tijdens het laden bezet houdt.

Type laadpaal en locatie

Waar je laadt, heeft bijzonder veel invloed op de prijs van je elektrische auto opladen. Zie het als tanken aan de snelweg of ergens achteraf: omdat je niet hoeft om te rijden als je op de snelweg rijdt is daar de benzine wat duurder. Zo werkt het ook met opladen, maar dan niet met alleen de ligging maar ook met de laadsnelheid. Laad je thuis op via je eigen stroom dan ben je rond de 0,25 tot 0,35 euro per kWh kwijt. Heb je een dynamisch energiecontract? Dan is het afhankelijk van hoeveel stroom er beschikbaar is. Het voordeel: er zit geen laadpalenboer tussen die er ook aan moet verdienen.

Daarnaast kun je openbaar laden op straat of snelladen langs de snelweg. Een publieke paal op straat levert meestal maar 11 tot 12 kW aan vermogen. De paal moet wel worden aangelegd, onderhouden worden en aangesloten worden op het net. Die investerings- en beheerkosten worden verrekend in het kWh-tarief, dat in de praktijk grofweg tussen de 0,35 en 0,62 euro per kWh ligt. Voor snelladen geldt hetzelfde, maar dan komt er nog een tarief bovenop vanwege het gemak. Je betaalt gemiddeld 0,65 tot 0,86 per kWh. Je kunt de kosten enigszins drukken door een laadpas met abonnement aan te schaffen, maar daarover later meer.

De rol van de laadpas: CPO versus MSP

Volgens TotalEnergies spelen er bij openbare laadpunten bijna altijd meerdere partijen achter de schermen mee. Om te snappen waarom dezelfde paal met de ene pas goedkoper is dan met de andere, moet je twee termen kennen: CPO en MSP. CPO staat voor Charge Point Operator. Dit is de beheerder en eigenaar van de fysieke laadpaal op straat of langs de snelweg (denk aan Vattenfall, Allego, Fastned of Shell Recharge). De CPO bepaalt het basistarief van de paal.

Dan is er nog MSP of Mobility Service Provider. Dit is de uitgever van jouw laadpas of laad-app (bijvoorbeeld ANWB of de leasemaatschappij). Gebruik je een laadpas van partij A bij een laadpaal van partij B? Dan vindt er roaming plaats. De partijen verrekenen de stroom achter de schermen met elkaar, en jouw laadpasaanbieder (MSP) mag daar een eigen opslag per kWh, een extra starttarief of een vast maandabonnement bovenop zetten.

De voordeligste manier om openbaar te laden

Je bent in de regel het voordeligst uit wanneer de beheerder van de laadpaal (CPO) en de uitgever van je laadpas (MSP) dezelfde partij zijn, bijvoorbeeld de pas van Fastned bij Fastned gebruiken. Een goed alternatief is een transparante laadpas zonder verborgen roaming-opslagen (zoals een laadpas van de ANWB).

Waarom verschilt de laadprijs soms binnen één wijk?

Er is niet alleen een prijsverschil tussen snel en traag opladen, maar ook per gebied. Dit komt door gemeentelijke concessies. Gemeenten sluiten contracten met laadpaalexploitanten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld vier of acht jaar, waarin maximumtarieven worden afgesproken op basis van de energieprijzen op dat moment. Werd de paal aan het begin van de straat geplaatst onder een oud contract uit een periode met lage energieprijzen, en de paal verderop onder een nieuw contract? Dan kun je zomaar 15 tot 20 cent per kWh verschil zien binnen één wijk. Daarnaast werken steeds meer exploitanten met tijdblokken, waarbij laden op drukke momenten duurder is dan wanneer er minder stroom wordt verbruikt.

Let op: laadbedrijven MOETEN laadprijzen delen

Afsluitend nog een juridisch dingetje: omdat het oerwoud aan laadtarieven voor veel verwarring zorgt, stelt de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) duidelijke regels op. Of je nu betaalt met een laadpas of direct afrekent met je bankpas: de laadbeheerder moet je vooraf laten weten hoeveel je per kWh betaalt, inclusief btw, belastingen en alle verplichte start- of blokkeerkosten. Dat kan via een scherm op de paal, een QR-code die naar een webpagina leidt of in de app van je laadpas.

Na afloop van de laadsessie moet je exact kunnen terugzien hoeveel kWh je hebt afgenomen en hoe het totaalbedrag is opgebouwd. Check dus altijd even je laad-app voordat je de kabel inplugt: twee minuten vergelijken of één blokje omrijden kan je op een volle accu zomaar tien tot vijftien euro schelen.