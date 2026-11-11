Op deze manier wordt Porsche rijden pas echt duur

Een Porsche rijden is natuurlijk niet goedkoop. Vraag maar aan Wouter. Maar je kunt het zelf nog veel duurder maken...

Want de aanschaf is één ding, maar dan komen de verzekering, wegenbelasting, het onderhoud en de nodige liters benzine er nog bij. En als je een beetje pech hebt, wordt het allemaal nog een stuk duurder. Daar weten ze in Brabant inmiddels alles van.

Een 29-jarige automobilist heeft het namelijk voor elkaar gekregen om in nog geen drie maanden tijd twee keer zijn rijbewijs kwijt te raken. En dat is best knap, want de eerste keer was de boodschap van de politie toch behoorlijk duidelijk. En duur.

Afgelopen vrijdagavond reed de man op de N2 bij Eindhoven 142 km/u, terwijl daar maar 80 is toegestaan. Een overschrijding van 62 km/u, dus kon hij zijn rijbewijs meteen inleveren. In augustus was het ook al raak. Toen werd hij met zijn Porsche bij Rosmalen betrapt op 147 km/u, weer op een weg waar je maximaal 80 mag. Ook toen mocht hij zijn rijbewijs afgeven en kreeg hij een verplichte cursus bij het CBR opgelegd.

En dan begint het pas

Wie denkt dat zoiets met een boete is afgedaan, heeft het mis. Ik heb zoals bij velen wel bekend zelf ook eens mijn rijbewijs moeten inleveren en dat is een dure hobby. De verplichte cursus bij het CVBR is op een haar na al 1000 euro en de boete is ook niet mals. 889 euro. Gelukkig is dat inclusief administratiekosten. Dan komen er nog de vervelende dingen bij als geen goedkope verzekering meer kunnen afsluiten en geen trucker meer kunnen worden. In elk geval de komende 8 jaar. Alleen de verplichte cursus bij het CBR kostte me al bijna duizend euro. De boete en alle andere ellende kwamen daar nog bovenop.

Voor de racende Brabander wordt het vermoedelijk een nog duurder verhaal, aangezien hij binnen drie maanden opnieuw de fout in is gegaan. Wat de gevolgen precies worden, moet nog blijken. Maar reken maar op een flinke -dure- douw.

Of hij afgelopen vrijdag opnieuw in zijn Porsche reed, is overigens niet bekend. Maar voorlopig zal hij het weer even vanaf de bijrijdersstoel moeten bekijken. Wat op zich weer niet heel erg is, gezien het feit dat vandaag het carnavalsseizoen is begonnen.

Maar toch. Sukkel...