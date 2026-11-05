Zo zien de bizarre Tesla Roadster-trucs er van binnen uit

Het is alweer een paar weken gelden dat Elon Musk de nieuwe Tesla Roadster presenteerde. Een auto die ondersteboven aan een plafond blijft hangen, zichzelf met raketten lanceert en kickflips kan. Het klinkt nogal onwerkelijk. Toch geeft een nieuwe video een beeld van hoe alles eruit zou zien als je in de auto zou zitten. Of het nou echt is of niet.

Lekker veel spektakel

Tesla heeft een nieuwe video gedeeld waarin we de rare capriolen van de Roadster vanuit de auto zien. Het filmpje duurt maar 34 seconden maar het laat genoeg spektakel zien om in een Hollywood film te gebruiken.

En het ziet er nog steeds allemaal ongelofelijk indrukwekkend uit, maar hoe echt is dit nou allemaal? De video is een demonstratie van wat Tesla zegt met de speciale Rocket-uitvoering te kunnen. Maar of de auto in het filmpje nou een echte auto compleet met interieur is... Daarnaast is er ook nog geen onafhankelijk bewijs dat de auto deze stunts straks gewoon allemaal betrouwbaar kan uitvoeren. Even los van het feit dat het niet de bedoeling is dat je dit op de parkeerplaats van de McDonalds doet.

Raketje erbij?

Als we Tesla zelf moeten geloven is natuurlijk alles hartstikke echt en zit er achter de trucs daadwerkelijk techniek. De Roadster krijgt in de Rocket-uitvoering koudgasstuwers die rondom de auto zijn geplaatst. Daarmee kan het voertuig zichzelf lanceren en bewegingen in verschillende richtingen maken. Voor het ondersteboven rijden gebruikt Tesla ventilatoren en een afdichting aan de onderzijde. Maar dit soort taferelen hebben we natuurlijk bij de McMurtry Speirling ook gezien.

De demonstratie met de volledige salto werd zonder bestuurder uitgevoerd. De speciale uitvoering is bedoeld voor één inzittende en is niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.

De video geeft in ieder geval een gaaf beeld van hoe het eruit zou zien als je echt zelf in de auto zou zitten. Dat de auto in het filmpje dit allemaal kan geloven we ook wel. Maar in hoeverre kan de auto die je straks koopt dit ook?

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