Zo ziet het er binnen uit bij een Brabantse raceliefhebber - Autoblog.nl

Dit huis staat nu te koop op Funda, dus daarom kunnen we binnen gluren.

Welkom bij onze onregelmatig terugkerende rubriek Fundablog. Wat er deze keer voor leuke auto’s in de garage staan? Geen idee, de inhoud van de garage komt nergens in beeld. Toch is dit huis duidelijk van een autoliefhebber, of in ieder geval van een raceliefhebber.

Wat dit huis interessant maakt is deze keer niet de inhoud van de garage, maar de inhoud van de mancave die we tegenkomen op de foto’s. Deze is gedecoreerd met een flinke collectie race-overalls. Helaas weten we niet wie ze allemaal gedragen heeft, maar als we inzoomen kunnen we toch een paar namen ontcijferen.

De Ferrari-overall is bijvoorbeeld van Rubens Barichello, die van 2000 tot 2005 voor de Italiaans renstal reedt. Hij werd in die tijd twee keer tweede, het best haalbare als je teamgenoot Michael Schumacher heet. De Williams-overall die er naast hangt is van niemand minder dan Pastor Maldonado en dateert uit 2013. Hij wist dat seizoen welgeteld 1 WK-punt te pakken, maar toch, niet iedereen kan zeggen dat hij een echte Williams-overall in huis heeft.

De andere namen kunnen we helaas niet één twee drie ontcijferen, maar als er mensen zijn die nog meer overalls thuis kunnen brengen: laat het vooral weten in de comments.

Naast de overall-collectie zijn er ook nog helmen te vinden in deze mancave en een schilderij van (vermoedelijk) de neef van Max Verstappen. Als iemand de afgebeelde persoon herkent: laat het ook weten in de comments.

Omdat je niet de hele tijd naar overalls kunt gaan staren is er ook nog wat vertier in de vorm van een afzonderlijke gamekamer en een bar. Over de kleur van het tapijt valt te discussiëren, maar desondanks ziet het eruit alsof het goed toeven is in deze mancave. Het huis staat overigens in Nuenen-Zuid en moet €895.000 kosten.

Meer foto’s vind je op Funda.

Met dank aan Stan voor de tip!