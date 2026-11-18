We noemen het een gemiste kans in een, als we de reviews mogen geloven, voor de rest perfecte game. Er is namelijk geen enkele mogelijkheid om in de populairste EV's van het moment rond te rijden. Gelukkig geven wij alvast een voorzetje voor aan Rockstar: zie hier de Coil E-X, de populairste elektrische auto in Vice City.

De wereld die Rockstar in elke editie van Grand Theft Auto neerzet heeft altijd duidelijke verwijzingen naar de realiteit waar jij en ik in leven. Zo kom je in de game ongelooflijk veel automodellen tegen waarvan je zou zweren dat je ze ook in het echt hebt zien rijden. Soms zijn het auto's die een overduidelijk eerbetoon zijn aan het origineel, maar soms ook auto's die gebruikt worden om de bouwer ervan op lachwekkende wijze te kakken te zetten.

Coil E-X, de tegenhanger van de elektrische SUV's van nu

Wat ontbreekt in de nieuwe GTA 6 is een parodie op de elektrische SUV's die op dit moment populair zijn. Daarmee bedoelen we natuurlijk de BMW iX3 Neue Klasse, Volvo EX60 en Mercedes-Benz GLC. Of zoals Rockstar hem zou kunnen aanbieden: de Coil E-X.

"Coil heeft eindelijk een auto gebouwd voor mensen die vinden dat benzine iets is voor arme mensen en dat klimaatverandering vooral een probleem is voor anderen. Maak kennis met de E-X: een volledig elektrische luxe-SUV voor de moderne elite, die graag de wereld wil redden zolang dat niet ten koste gaat van hun verwarmde lederen stoelen.

Met twee elektromotoren, vierwielaandrijving en genoeg koppel om je hypotheekadviseur nerveus te maken, sprint de E-X sneller weg dan een CEO na een milieuschandaal. Het futuristische interieur beschikt over meer schermen dan een gemiddelde casinozaal, terwijl zijn fluisterstille aandrijving ervoor zorgt dat voetgangers je niet horen aankomen. Dat maakt hem ideaal voor Vice City, waar niemand toch al om zich heen kijkt.

Natuurlijk is hij niet goedkoop. Maar je kunt niet verwachten dat de toekomst zichzelf betaalt. Daar hebben we subsidies voor."

Blijft de vraag: zou jij een bankoverval in deze bak doen, of toch kiezen voor de Vysser Neo?