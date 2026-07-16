Zoals verwacht verdwijnt welbekende feature ook van BMW 3 Serie

Goed nieuws: van zowel de aankomende BMW 3 Serie op benzine als de nieuwe Neue Klasse i3, komt een stationwagon-versie. Voor de mensen die al jaren genieten van de generaties 3 Serie Touring is dat een mooie voortzetting van de stationwagon in een wereld waar interesse steeds verder afneemt. BMW gaat echter wel afscheid nemen van een feature die veel 3 Serie Tourings hebben gehad, maar je had niet anders moeten verwachten.

Het betreft namelijk iets waar BMW bij de 5 Serie (G61) ook al afscheid van nam: de achterklep met dubbele functie. Bij vrijwel elke generatie van de BMW 3- en 5 Serie Touring sinds de E46 in 1999 kon de hele achterklep open, maar ook slechts de achterruit als je de knop onder de ruitenwisser gebruikte. Handig voor als je even snel iets in en uit wil laden of voor hondeneigenaren om bij de hond te kunnen zonder dat de hele klep open hoeft.

Feature verdwijnt

En ja: het is nog niet bevestigd, maar zeer aannemelijk dat zowel de BMW 3 Serie Touring (G51) op benzine en de elektrische Neue Klasse i3 Touring (NA1) deze feature niet meer krijgen. De reden daarvoor is natuurlijk geldgerelateerd: wat er niet op zit hoef je ook niet te ontwikkelen en te bouwen. Het is de welbekende besparingsstrategie die we kennen van vele merken heden ten dage.

Massa

Toch wil BMW benadrukken dat bij keuzes als deze de massa telt. Vele eigenaren van een 3- of 5 Serie Touring wisten niet eens dat hun auto deze functie had. Het aantal mensen die het religieus gebruiken is marginaal, dus het gros van de kopers benadeel je er niet mee als je de feature laat verdwijnen. Het is vergelijkbaar met het verdwijnen van de dubbele achterklep van de X5: het kan financieel geen kwaad om hierop te besparen als slechts een fractie van de mensen het gaat missen.

Extra praktisch

Volgens BMWBlog zou het mechanisme zelfs ruimte kosten in de kofferbak, waardoor je dus extra liters krijgt zonder de apart te openen achterklep in de BMW 3 Serie Touring. Extra praktisch qua volume dus, maar goed. Het verwijderen is nog niet bevestigd, maar spyshots van de BMW i3 Touring laten geen overduidelijke ontgrendeling voor een achterruit zien onder de ruitenwisser. Dat in combinatie met de G61 die het niet heeft laat je conclusies trekken.

Het opvallende 'handvat' onder de ruitenwisser ontgrendelt de achterruit

Ook al begint BMW deze maand nog met op volle kracht de i3 bouwen, laat de Touring nog heel even op zich wachten. Die wordt tegen 2027 verwacht. De G50 en G51 3 Serie en 3 Serie Touring worden vanaf november verwacht en worden tegelijkertijd geïntroduceerd. Een onthulling voor dat tweetal kan elk moment gebeuren.

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