Zomer in je bol? Dit zijn vijf leuke cabrio's onder de €20.000

De zon begint zich weer te laten zien, dus het is tijd om na te denken over iets belangrijks: rijden zonder dak. Het goede nieuws? Daar hoef je echt geen fortuin voor neer te leggen. Voor minder dan 20.000 euro staan er verrassend leuke cabrio’s op Marktplaats, en wij hebben er vijf voor je uitgezocht.

Alfa Romeo Spider

Italiaanse schoonheid op vier wielen, maar dan zonder de storingen (als het goed is). Deze Alfa Romeo Spider 3.2 JTS Q4 uit 2007 met 260 pk, is handgeschakeld en heeft vierwielaandrijving, wat natuurlijk in dit segment extra leuk is. Een serieuze liefhebbersauto dus. Zwart op zwart, lekker klassiek, en met nog geen ton op de teller. Nul naar honderd doe je in zo'n 7 seconden en de topsnelheid is iets meer dan 240 km/u.

Zuinig? Absoluut niet. Maar daar koop je deze cabrio ook niet voor. Je koopt deze omdat je met open dak en een beetje V6-gebrom door de zon wilt knallen. De eigenaar wilt er graag 18.888 euro voor hebben. Even gluren? Linkje vind je hier.

Abarth 595C Turismo

Klein, luid en totaal niet subtiel: dan heb je het al snel over de Abarth 595C Turismo. Deze kleine go-kart beschikt over 165 pk, handbak en dat is natuurlijk met een open dak zo’n auto die elke rit nét iets leuker maakt. De 0-100 sprint doet hij in ongeveer 7,3 seconden en de topsnelheid ligt rond de 218 km/u, dus traag is het zeker niet. Grijs van buiten, rood leer van binnen: Italiaanse flair gegarandeerd. Dealeronderhouden en van de eerste eigenaar, dus dat zit ook goed.

Een echte Italiaanse pastaraket die je koopt voor het geluid, de looks en het gevoel dat je stiekem altijd wel een beetje aan het spelen bent. De prijs? 19.995 euro. De grote glimlach is bij de prijs inbegrepen. Bekijk deze Abarth hier!

Ford Mustang GT

Amerikaanse overkill in z’n puurste meest machtige vorm: de Ford Mustang GT Cabrio. Onder de kap heb je precies wat je wilt hebben, de 4.6 liter V8 met 305 pk. Gekoppeld aan een automaat en achterwielaandrijving, precies zoals je verwacht bij een Mustang. Dakje open, V8 aan en gewoon cruisen of door tunnels heen knallen. Met upgrades als een cold air intake en een tune klinkt hij waarschijnlijk nog net wat beter dan standaard. De 0-100 sprint doet hij in zo’n 5,9 seconden en de topsnelheid ligt rond de 240 km/u. Aardige cijfers dus pas op met wegrijden bij automeetings.

Deze Mustang heeft pas 152.862 km gereden, en is dus nog lang niet getemd. De prijs voor al dit moois is 19.950 euro en je vindt hem hier.

Honda S2000

Ook voor de JDM fanboys hebben we wat gevonden. Een Honda S2000 met een aangename 240 pk uit een 2.0 VTEC die doortrekt tot 9.000 rpm, compleet met handbak en achterwielaandrijving. De 0-100 sprint doet hij in zo’n 6,2 seconden en de topsnelheid ligt rond de 240 km/u, al draait het hier vooral om hoe hij daar komt. Deze facelift is netjes onderhouden, staat er strak bij en is duidelijk van een liefhebber geweest. Inderdaad, hij heeft kilometers, maar dat hoort er voor deze prijs een beetje bij.

Deze Japanner uit 2004 heeft pas 211.000 km gereden en kost je 19.999 euro.

BMW Z4

Zonder dak rondscheuren met die heerlijke zes-in-lijn voorin, dat is natuurlijk de BMW Z4 sDrive30i. Met een niet misselijkmakend maar wel meer dan prima vermogen van 258 pk en achterwielaandrijving rijdt deze auto precies zoals je van een BMW verwacht: strak en snel. De 0-100 sprint doet hij in zo’n 6,1 seconden en de topsnelheid ligt op 250 km/u, dus ook qua prestaties zit je harstikke goed. Ja, hij heeft een automaat, maar dat maakt hem juist een fijne alleskunner, sportief als het moet, relaxed als het kan. Blauw met leer, stoelverwarming en cruise control: gewoon een lekkere spec.



Geen hele rauwe sportwagen, maar een moderne klassieker waar je elke zonnige kilometer van geniet. Deze Z4 uit 2009 heeft 145.119 km gereden en kost je 19.900 euro.