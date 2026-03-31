Deze week is zwaarder achter het stuur, zeker voor vrouwen

Gefeliciteerd, de zomertijd is ingegaan. Je hebt een uur minder geslapen, het is ’s ochtends weer donker en je hersenen draaien nog ergens op winterstand. Klinkt in principe onschuldig, maar op de weg blijkt het een stuk minder gezellig. Deze week is namelijk aantoonbaar gevaarlijker voor automobilisten, en dat heeft alles te maken met dat ene verloren uurtje slaap.

Vooral vrouwen hebben er last van

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen hebben vrouwen gemiddeld meer last van de overgang naar zomertijd. Dat zou komen doordat hun dagelijkse ritme vaak consistenter is, en dus harder wordt verstoord als de klok ineens een uur vooruit springt.

Gevolg: slechter slapen, minder alertheid en dus een grotere kans op fouten in het verkeer. Niet omdat vrouwen slechter rijden natuurlijk, maar omdat hun ritme simpelweg een grotere klap krijgt. En dat merk je achter het stuur.

Klok vooruit, concentratie achteruit

Dat het effect van zomertijd serieus is, blijkt uit cijfers van Independer. In de week na het ingaan van de zomertijd ligt het risico op schade zo’n 13 procent hoger dan normaal. De oorzaak is vrij logisch: minder slaap en ’s ochtends weer langer donker. Je lichaam loopt nog achter, terwijl je al in de spits zit.

Het resultaat is een weg vol bestuurders die technisch wakker zijn, maar mentaal nog ergens in dromenland zijn.

Vermoeidheid doet meer dan je denkt

Volgens de SWOV speelt vermoeidheid een rol bij 15 tot 20 procent van de verkeersongevallen. Tel daar een verstoord slaapritme bij op en je hebt precies de situatie waarin kleine foutjes grote gevolgen kunnen hebben.

Dat zijn niet per se spectaculaire crashes, maar juist de klassiekers: te laat remmen, iemand over het hoofd zien of nét verkeerd inschatten.

Meer botsingen, minder scherpte

De cijfers bevestigen dat beeld. Vooral aanrijdingen met andere voertuigen nemen flink toe, met ruim 20 procent ten opzichte van de week vóór de zomertijd.

Daarachter volgen ruitschade, parkeerschade en botsingen met objecten. Oftewel: precies de schade die ontstaat als je net niet helemaal scherp bent.

Dit is dus niet de week om even op de automatische piloot te rijden.